'Gasolin', el perro que pasó de vivir en la calle a ser una celebridad

Después de un año que se dio a conocer la historia de "Gasolín", un perro de Baja California que fue abandonado y adoptado por los trabajadores de una gasolinera quienes lo volvieron una celebridad en Instagram, ahora su imagen forma parte de una edición especial de sobres de comida para perros. Esta es su historia.

¿Quién es "Gasolín"?

En agosto del año pasado, un perro callejero se hizo viral en redes sociales después que una persona tratara de "adoptarlo", pero los trabajadores de una gasolinera de Baja California, salieron en su defensa debido a que se quería robar a la celebridad.

"Gasolín" fue abandonado y al pasar por la gasolinería "El Encanto" ubicada Boulevard Benito Juárez No. 490, Tecate, Baja California, los trabajadores lo alimentaron, cuidaron y jugaron con él, así que decidieron quedárselo hacerlo su jefe de seguridad, con el número de empleado 007.

Un transeúnte identificado como Joel Tahuahua publicó en su Facebook cómo casi se lo lleva, pero uno de los despachadores lo detuvo diciendo que era de ellos e incluso tiene su propia cuenta de Instagram, en ese momento solo tenía 354 seguidores, actualmente cuenta con 195 mil seguidores e incluso protagoniza una campaña con Pedigree.

El can trabaja por las tardes hasta las noches y descansa en las mañanas. Incluso, en agosto del 2020 obtuvo su credencial de trabajador de la gasolinera. El personal comenta que sus dueños trataron de regresar por el can dos meses después, pero él ya no se quiso ir con ellos. La cuenta de Instagram de "Gasolín" la hicieron los hijos de los dueños de la gasolinera. Le sacan fotos cuando se pasan por "El Encanto" y las suben. Sin embargo, los trabajadores y despachadores también las toman y se las mandan para que las publiquen.

Si llegas a pasar por esta gasolinera y quieres acercarte a este perro, hay que hacer un intercambio: comida por caricias. Pero ojo, no cualquier comida, le gustan los sobres de carne de res o te arriesgas a que ni se te acerque.

Del abandono a ser una celebridad

La marca Pedigree se inspiró en su historia para lanzar sobres con la edición "Adóptame", la cual busca ayudar a miles de perritos de los albergues asociados al programa "Pedigree adóptame". En esta nueva presentación "Gasolín" y perritos mestizos son la imagen principal, su objetivo es brindar alimento a los animales de dichos albergues para que tengan una buena nutrición y su recuperación sea pronta para que puedan ser adoptados.

Esta edición pretende impulsar la donación de hasta 363 toneladas de alimento Pedigree, actualmente el programa apoya a más de 10 mil canes en diversos albergues al año y con esta edición se planea ayudar a muchos más.