Garantiza AMLO empleo a egresados de Universidades del Bienestar

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que, por medio de un acuerdo o una ley, garantizará empleo seguro a los egresados en medicina de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.

Al inaugurar un nuevo plantel en esta región de Michoacán, el presidente López Obrador explicó que se buscará la forma antes de que termine su sexenio dejar "un acuerdo o una ley para que todos los que egresen de las escuelas de medicina tengan trabajo seguro".

En su mensaje, el Presidente de México recordó que en el periodo neoliberal quisieron privatizar el sector salud, pero ahora el plan es que por medio del programa IMSS-Bienestar se garantice un servicio universal de salud gratuito con médicos, especialistas, medicamentos y atención de calidad los siete días a la semana.

Señaló que el director del IMSS Zoé Robledo y el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla suscribirán un acuerdo para construir un hospital en esta región conocida como La Cañada de los 11 pueblos.

Durante el evento el gobernador Ramírez fue abucheado y un grupo de maestros lo llamó "mentiroso" cuando señaló que su gobierno está acabando con la inseguridad y ahora a los maestros se les paga con tarjeta bancaria para acabar con la corrupción.

"Por eso respaldo a Alfredo para que todos los maestros reciban su dinero con tarjeta para que no haya intermediarios. ¿Cómo les llaman a eso que cobran son trabajar? Aviadores. Si se trata de corrupción aguantamos todas las presiones habidas y por haber, pero ni un paso atrás, se acabó la corrupción, que se vayan al carajo, eso se acabó", declaró el mandatario.

El presidente López Obrador instruyó al gobernador a liberar a tres maestros de la Escuela Normal de Cherán que fueron detenidos de manera arbitraria cuando exigían que se abriera el número de plazas.

"Nosotros no somos represores, le voy a pedir al gobernador que revise el asunto de los jóvenes para que los libere y les voy a encargar a la mamá y a los abuelas que les jalen las orejas, nada de que cierro la carretera y le voy a prender fuego un camión no, eso no, Gandhi y Mandela luchaban de manera pacífica, la no violencia es una forma de lucha, la resistencia civil pacífica".