Ganadores de Leemos 13 reciben sus premios

Con mucho entusiasmo de parte de los anfitriones y ganadores del concurso regional de comprensión lectora Leemos, este jueves se llevó a cabo la premiación de la edición número 13, cuyo tema central en los ejercicios establecidos fue: Medio ambiente.

Fueron 12 los participantes premiados por obtener los tres primeros lugares en cada una de las categorías: Tercero de Primaria, Sexto de Primaria, Secundaria y Preparatoria.

ENTUSIASTAS

Al recibir su diploma por obtener el primer lugar en la categoría de Secundaria, Carlos Castro Medina expresó su entusiasmo por conseguir este premio: "Yo pregunté si me podían dar la oportunidad para poder concursar y gané. Me siento muy bien, me siento muy orgulloso de mí por haber ganado este primer lugar".

En el encuentro también se premió a los profesores que acompañaron y asesoraron a los estudiantes que participaron en el concurso y llegaron a la Gran Final, esperando recibir un número superior de alumnos en la siguiente edición de Leemos.

Edgar Enrique Villalobos Lozoya fue el primer lugar de la categoría Preparatoria. (PAMELA FLORES)

En la categoría Sexto de Primaria, el ganador del primer lugar fue Mateo André Muñoz de León Macías. (PAMELA FLORES)