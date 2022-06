Gana Esteban Villegas en Durango

(EL SIGLO DE TORREÓN)

Al cierre de esta edición Esteban Villegas, candidato de la coalición Va por Durango, llevaba una ventaja de 16 puntos sobre Marina Vitela, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, en el conteo rápido de los resultados preliminares del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

De acuerdo con la autoridad electoral la participación ciudadana se calcula entre el 49.1 y el 54.3 por ciento. Por su parte, en la elección a alcalde de Gómez Palacio la tendencia apunta a un triunfo de Leticia Herrera, de Va por Durango, mientras que en Lerdo la victoria de Homero Martínez sobre Teresa González de Morena se observa complicada, con apenas dos puntos de diferencia.

En la alcaldía de Durango, de acuerdo al conteo rápido, se observa un triunfo contundente de José Ochoa, de Va por Durango, sobre Alejandro González.

El panorama de Durango dista mucho de la tendencia que se observa a nivel nacional, donde de los seis estados en disputa la Alianza Juntos Haremos Historia donde se encuentra el partido de Morena se quedó con cuatro: Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, mientras que Aguascalientes fue para la coalición opositora, compuesta por el PRI-PAN y PRD. En Tamaulipas la victoria fue para el candidato morenista Américo Villarreal, al obtener el 50 por ciento de los votos, mientras el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD se quedó con un 40 por ciento.

En Quintana Roo, María Elena Lezama sacó un 55 por ciento de votos a favor de Morena, comparada con Laura Lynn Fernández, que obtuvo 15 por ciento.

Lety Herrera, se proclama ganadora de la elección y desde que emitió su voto dijo que se lo dedicaba a su papá fallecido. (ÉRICK SOTOMAYOR)

En Hidalgo, Julio Ramón Menchaca obtuvo el 60 por ciento de los votos, según el conteo rápido, dejando atrás a Carolina Viggiano, quien solo obtuvo el 30 por ciento.

Esteban Villegas, candidato de Va por Durango, quien lleva una ventaja de más de diez puntos en su última entrevista para el Siglo de Torreón, comentó que "Durango se iba llevar una sorpresa", apuntando un triunfo para la coalición que representa. Por su parte, Leticia Herrera, candidata a la alcaldía por la misma coalición, se proclamó ganadora de la elección y señaló que la primera acción que realizará será una investigación de la actual administración de Gómez Palacio.

En la imagen se observa al candidato de la Alianza Va por Durango en Lerdo, Homero Martínez, quien cerró con amplia ventaja. (FERNANDO COMPEÁN)

"Ya si como lo dije en campaña que si no era Esteban el gobernador, yo no tomaba protesta, ahora les digo que no me voy a esperar hasta el primero de septiembre; empiezo a ver qué necesitan en sus colonias a la voz de 'ya'", prometió la candidata.

En tanto, Homero Martínez, en Lerdo, señaló que les dará continuidad a los proyectos, sin embargo, la ventaja en este municipio al cierre de la edición es de apenas tres puntos.