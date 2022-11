Futuro del Senado de EUA depende de Arizona, Nevada y Georgia

La futura mayoría en el Senado de Estados Unidos se decidirá en tres estados claves, Arizona, Nevada y Georgia, donde los resultados de las elecciones de medio mandato del martes tardarán en conocerse, e incluso prolongar la incertidumbre hasta diciembre.

Por el momento, según las proyecciones de la cadena CNN, los demócratas se han hecho con el control de 48 de los 100 escaños de la Cámara Alta del país, frente a los 49 de los republicanos, con lo que solo quedarían Arizona, Nevada y Georgia por dilucidar.

Aun así, todavía hay medios como los periódicos The New York Times o The Washington Post que dan un empate en el Senado, con 48 asientos para los progresistas y 48 para los conservadores, porque todavía no han acabado sus estimaciones para Alaska, donde la CNN ha proyectado un triunfo aquí para los republicanos.

Este miércoles los medios proyectaron los resultados para un escaño clave por Wisconsin en el Senado, que ha ganado el republicano Ron Johnson, quien se presentaba a la reelección y estaba considerado como uno de los conservadores más vulnerables, frente al demócrata Mandela Barnes.

Así las cosas, el futuro de la Cámara Alta se dilucidará en Arizona, Nevada y Georgia, con este último abocado a una segunda vuelta el 6 diciembre porque ninguno de los dos aspirantes ha llegado al 50 % de los votos, con lo que es probable que no se sepa el futuro de la cámara hasta el próximo mes.

En el caso de Arizona, con el 68 % de sufragios escrutados, The New York Times pone por delante al demócrata Mark Kelly con el 46 % de los votos, frente al republicano Blake Masters.

En Nevada, el rotativo indica que, con el 75 % de los sufragios computados, el conservador Adam Laxalt tendría ventaja frente a Catherine Cortez Masto.

Respecto a la Cámara Baja, con 435 escaños en juego y el escrutinio aún en marcha, las proyecciones ponen por delante a los republicanos: CNN les concede 203 asientos y 187 a los demócratas, mientras que The New York Times estima 204 escaños para los primeros y 176 para los segundos, y The Washington Post da 199 para los conservadores y 175 para los progresistas.