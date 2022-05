Funcionarios federales deben atender sus funciones y no proselitismo: senadora Josefina Vázquez Mota

La senadora de Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, declaró, durante su gira por Gómez Palacio que los funcionarios federales deberían estar atendiendo las secretarías que ameritan su presencia y que les fueron encomendadas por el presidente López Obrador en lugar de realizar giras con objetivos proselitistas de apoyo a los candidatos de Morena tanto en Durango como en Coahuila.

Vázquez Mota visitó el municipio de Gómez Palacio en apoyo a la candidata a la alcaldía, Leticia Herrera Ale, de la coalición va por Durango conformada por PRI-PAN-PRD, de quien aseguró será la próxima presidenta municipal por su campaña de propuestas y por su experiencia.

Dijo que la alianza actual se realiza en un movimiento inédito del país que la amerita no solo en Durango sino en Coahuila y que no solamente es viable sino que se estaba haciendo ya un esfuerzo para que se pueda realizar la alianza en esta entidad.

“En el caso de otros estados vemos ese ánimo y la experiencia que se ha tenido las dos campañas”, dijo.

Respecto a la sola presencia de los funcionarios federales en actos de proselitismo por los cuales abandonan sus cargos aseguró: “Ya se ha hecho una denuncia respecto de esta participación, lo que pasa es que están muy preocupados porque saben que van a perder Durango y saben que no van a ser ellos los más votados en las urnas y que tenemos a las y los mejores candidatos.Me parece muy grave que teniendo tantos problemas y retos en el país en lugar de ocuparse de las tareas estén involucrados en los procesos electorales. Tendrán que rendir cuentas por esto”, aseguró.

Atribuyó la simpatía de los electores a la alianza Va Por Durango ante la desaparición de programas y fondos y recordó que los legisladores de esta alianza se opusieron a la destrucción de los fideicomisos y que panistas, priístas y perredistas pedían que se auditaran estos fideicomisos en caso de que hubieran casos de corrupción más no que desaparecieran y puso como ejemplo la necesidad que se tiene de que exista el FONDEN en el país que era el fondo para hacer frente a desastres naturales. También dijo que se desconoce el destino que tuvieron esos recursos que se eliminaron para estos fondos.

La senadora panista defendió la alianza con partidos como el PRI y como el PRD ante lo que está sucediendo desde el gobierno federal morenista.

“En un momento como este en donde desde la más alta esfera de poder se hace un llamado para cuidar de los criminales, donde se polariza el país, donde se gobierna para unos y para otros no, donde ya no tenemos estancias infantiles, ni tampoco escuelas de tiempo completo, ni seguro popular; en dónde se denigra y se humilla a los doctores y donde vemos un deterioro muy grande no solo en seguridad sino en todos los aspectos vemos en Lety Herrera a una candidata con un gran compromiso con Gómez Palacio”, aseguró.