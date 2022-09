Funcionarios de pasada administración estatal recibieron compensaciones excesivas: Secretaría de Gobierno en Durango

Durante la pasada administración hubo funcionarios que recibieron compensaciones excesivas, informó el titular de la Secretaría General de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela.

"Ayer me pasaron un dato en donde alrededor de 40 servidores públicos de la Secretaría de Educación traían un promedio, no me quiero equivocar, de 16 millones al año, solo de compensaciones, situaciones que hoy que estamos teniendo problemas graves para pagar la nómina, si suenan verdaderamente trágicas".

"El gobernador instruyó que todo ese tipo de compensaciones se eliminen, es más, de hecho no hay compensaciones para ningún servidor público hasta en tanto no se regularice la situación financiera del estado y, por otro lado, cuando se llegue a regularizar, pues nunca más serán del tamaño de las que están", complementó.

Y aseguró que los servidores públicos de primer nivel aún no saben cuánto ganarán por lo que no se sabe si habrá algún recorte a su salario o no.

"No se ha planteado porque incluso ni siquiera sabemos cuánto vamos a ganar, ni cuándo empecemos a cobrar. Hay un compromiso con el señor gobernador de que nosotros los de primer nivel tengamos el trato hasta el último, la prioridad es pagarle a los trabajadores sindicalizados, aún aquellos de confianza que tienen salarios razonablemente normales", indicó.

Agregó que específicamente en la Secretaría General de Gobierno no se han detectado irregularidades y se está trabajando de una forma muy similar al esquema que él tenía hace aproximadamente ocho años, cuando ocupó el cargo con anterioridad. "De hecho incluso los salarios están bastante normales, por ponerle un adjetivo", dijo.