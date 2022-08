'Fue una desición muy personal', Laura Flores confiesa que se operó una parte muy íntima

Para conservar su belleza y su impresionante figura, la actriz Laura Flores, se ha sometido a un par de cirugías estéticas, incluso habló de aquellas más íntimas y que nadie conocía, hasta ahora.

Flores reveló que tras el nacimiento de su hijo Patricio, se realizó una abdominoplastia para eliminar la flacidez que suelde dejar el embarazo en esa zona, pero aclaró que solo tuvo que recurrir a un procedimiento, pues desde siempre ha cuidado su figura.

"Eso ya tiene varios años, pero esas cosas no caducan si te cuidas; claro, si te haces una lipo y luego te vas a comerte unos pingüinos, pues no te va a durar el resultado", dijo a la revista TVyNovelas.

Pero lo que realmente sorprendió, es que la también cantante confesó que a la par de esa operación, decidió realizarse una reconstrucción vaginal.

FOTO: Instagram

La protagonista de "Piel de otoño" explicó que esta cirugía fue sugerida por su ginecólogo y ella aceptó pensando en revertir los efectos del parto natural:

"El doctor me preguntó si quería o no, y obviamente cuando tienes partos naturales no quedas igual. Antes y después de los hijos hay un cambio y el doctor hizo maravillas ahí para que quedara como antes de tener hijos".

Aunque no ahondó en detalles, Laura sí dejó muy claro que le trajo muchos beneficios a su vida, pero recomienda que antes de hacer cualquier cosa acudan con un especialista: "Es una decisión muy personal, es algo que yo no te podría decir, pero lo que yo recomendaría es que hablen con sus parejas y con su ginecólogo".

Por último, lamentó que estos temas sigan siendo tabú para las mujeres, por lo que invitó a sus seguidoras a informarse sobre el tema.