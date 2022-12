'Fue un malentendido'; Leo Messi aclara polémica con playera de México

Un video publicado en redes desató polémica y el enojo de la afición mexicana. En el clip se aprecia a la Selección de Argentina celebrando en su vestidor el triunfo que tuvieron ante México. Lo que despertó la furia de varios fanáticos, fue cuando se aprecia una camiseta del Tricolor tirada en el suelo, la cual aparentemente es pisada por Leo Messi.

Esto desató múltiples reacciones de los aficionados, pero fue la postura del boxeador "Canelo" 'Álvarez la que más polémica provocó. Y es que, el púgil mexicano amenazó con enfrentar a Messi, en caso de que alguna vez lo encontrara.

El jugador decidió romper el silencio y aclarar que fue lo que pasó, para poner un punto final.

"Fue un malentendido, quien me conoce, sabe que no le falto el respeto a nadie. No tengo que disculparme, porque no le falté el respeto a la gente de México, ni al equipo, ni a nadie", según declaró para la periodista Verónica Brunati

Cabe señalar que "Canelo" también salió a disculparse ante su reacción en contra del jugador argentino.