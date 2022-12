'Fue injusta mi salida'

"Fue una maravillosa experiencia. Ha sido bonito participar en MasterChef, obviamente me voy con mal sabor de boca porque yo sí quería ganar, pero ha sido divertido, aunque también estresante porque se grababa con un gran nivel de exigencia".

En ese sentido, Gascón aseguró que no ganó porque a los chefs, a los invitados y al Diosito de Nadia "no les dio la gana".

"Si hubieran sido honesto realmente yo hubiera avanzado más porque mis platillos eran una maravilla, desde la primera paella que hice hasta el último pescado. Mi salida fue muy injusta para mí", dijo.

Tras salir de MasterChef, Gascón posteó un rotundo mensaje en el que agradeció a la producción el haberla invitado y arremetió contra los "haters" diciendo acerca de ellos que, "entre todos, no juntan ni para sacar alimento de la mosca verde, o sea, ni calidad en lo mierd..".

"Yo no tengo por qué mentir ni hacer nada para agradar a nadie ni para no hacer lo contrario. Simplemente, digo lo que opino, lo que me nace del corazón", resaltó.

Al igual que otros participantes de MasterChef que han hablado con El Siglo, Karla comentó que hizo grandes amigos durante su estadía.

"Con todos me llevo súper bien, excepto con algunos cuantos y que tampoco me refiero a que con esos me lleve muy mal. No tengo problemas con nadie, ni siquiera con Nadia.

"Tengo que sentirme orgullosa de que cuando acabo una producción la gente me extraña y me lo demuestra y eso pasó también en MasterChef", contó vía telefónica.

Al preguntarle si ella le había puesto sazón a la edición 2022 de MasterChef Celebrity no dudo en responder que, "sí".

"Mi salida le ha costado muchísimo a la producción, no se pueden quejar de que no haya aportado nada", externó entre risas y añadió ya en tono serio que, "Hice lo que tenía que hacer y creo que para todos fue una sorpresa porque nadie me había conocido a través de un reality show".

Karla reveló que desde que era infante aprendió a cocinar.

"Aprendí de ver a mis familiares. Ahora, yo siempre me hago de cocinar y sé que tengo buen sazón. Las cosas que hago son para mí. Yo iba a MasterChef Celebrity y cocinaba lo que yo quería comerme ese día con los elementos que me habían dado", expresó.

Por último, Karla manifestó que no se puede quejar, ya que tuvo un año bastante productivo.

"Todo estuvo muy bien este año. No me puedo quejar de todo lo que me pasó. Estoy feliz y agradecida con la gente, pero eso sí, siempre quiero más y quiero estar mejor", puntualizó, no sin antes decir que espera volver pronto a la Comarca Lagunera con algún proyecto.