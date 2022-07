Fue decisión mía y de mi familia: Marcelo Flores sobre su llegada al Real Oviedo

El futbolista mexicano Marcelo Flores señaló en su presentación oficial que ficha por el Real Oviedo, de Segunda división, "es lo correcto" para su carrera y matizó que solo piensa en su debut con el club azul en el fútbol español y que no piensa aún en sus opciones de ir al Mundial con México: "si viene algo bueno, perfecto, pero solo pienso en la liga".

"El salto es grande de un fútbol a otro, pero mis objetivos son ambiciosos. Quiero demostrar que puedo jugar bien, y estoy listo para lo que venga: voy a trabajar duro por el equipo y por mí, para demostrar qué puedo hacer en el futbol", comentó el oviedista, que llega cedido del Arsenal inglés.

Marcelo confesó estar encantado con Asturias en general y con Oviedo en particular, lugares "lindos y calmados" que ha conocido ya de la mano de su padre, Rubén Flores.

"Me dijeron que el Oviedo me quería, y a partir de ahí fue decisión mía y de mi familia. Tengo amigos jugando en España, y están contentos con que inicie esta nueva etapa en el Oviedo. Me dicen que es muy buena liga, tanto la Primera como la Segunda, que disfrute y que haga lo que sé hacer", comentó el propio jugador.

El joven futbolista, de solo 18 años, se definió a sí mismo como un futbolista potencialmente ofensivo "que puede participar en esa última fase del juego y finalizar jugadas", y aunque no depende de él, se ve listo para jugar, si Jon Pérez Bolo quiere darle minutos este mismo miércoles ante el Burgos.

"El salto a esta liga es grande, esto es fútbol profesional y hay muchos equipos -y muy buenos- que han estado en Primera, como el Oviedo. El nivel es parejo y mi objetivo es trabajar duro ahora. Estoy listo para jugar, aunque eso no depende de mí", concluyó el oviedista, que se ejercitó este martes con el equipo por segunda jornada consecutiva.