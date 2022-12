Fotografía de Messi levantando la Copa del Mundo es la segunda con más 'likes' en Instagram 

Luego de que Argentina se coronará como el mejor equipo del mundo al ganar la Copa del Mundo de Qatar 2022, Lionel Messi se convirtió en el protagonista tras publicar la segunda fotografía con más likes en el mundo.

A través de su cuenta de Instagram, el argentino publicó varias fotografías de él cargando el preciado trofeo, mientras que en otras instantáneas se veía al capitán celebrando junto a sus compañeros.

Al pie de esta fotografía, Lionel Messi escribió: "Campeones del mundo. Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaban que aún no caigo, no me lo puedo creer. Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros".

"Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nosotros nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuera de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos. Lo logramos", escribió el jugador.

Esta publicación, la cual lleva a penas unas horas de haber sido compartida, ya llegó a los más de 50 millones de "Me gusta", mientras que la de Cristiano Ronaldo jugando una partida de ajedrez con Messi cuenta con más de 42 millones de likes.

Por mucho que esto puede sorprender, la publicación que ocupa el primer lugar en este ranking no es ninguna de las Kardashian, ni de algún famoso internacional, sino más bien de un huevo.

Y es que la publicación con más likes en la historia de Instagram se trata de la fotografía de un huevo del usuario @wordl_record_egg, el cual cuenta con más de 56 millones de me gustas.