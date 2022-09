Forman lazo humano dorado en Torreón para concientizar sobre cáncer infantil

Este domingo se realizó un lazo humano en el Bosque Urbano de Torreón como parte de las actividades de “Septiembre dorado”, mes de concientización del cáncer infantil, donde se busca solidarizarse con los menores que luchan contra dicha enfermedad y crear conciencia acerca de la importancia de estar alerta para detectar los signos y síntomas de sospecha de este padecimiento. Esto porque la más alta probabilidad de curación se da cuando el cáncer se diagnostica a tiempo.

El lazo en color dorado simboliza la fortaleza de niñas y niños para afrontar tan terrible enfermedad, ya que se le compara con el metal precioso que le da nombre: el oro, explica la Secretaría de Salud federal.

(EDUARDO RUIZ)

La actividad fue desarrollada por la asociación civil “No me rindo A.C.” que se ha dado la tarea de dar un regalo de amor a menores de entre 1 y 17 años de escasos recursos que fueron diagnosticados con leucemia y enfermedades catastróficas y que son atendidos en el Hospital Infantil Universitario y en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Torreón.

Les apoyan con desayunos, comidas y cenas, hospedaje, despensas, farmacia (medicamentos) y productos básicos como pañales, toallitas húmedas, gel antibacterial, y papel sanitario, entre otras cosas. La asociación civil se constituyó en noviembre del año pasado en memoria del pequeño Tadheo, hijo de Adrián López López y Cecilia Denisse Ávila y que falleció a los 3 años de edad, víctima de leucemia linfoblástica aguda.

La formación del lazo dorado, se llevó a cabo de forma simultánea en diferentes estados del país y en la Comarca Lagunera le correspondió a la citada asociación.

Fernanda Márquez, integrante de No me Rindo, invitó a la ciudadanía a acercarse a No me Rindo para conocer todas las actividades que se realizan en beneficio de los menores que son de la región Lagunera de Coahuila y Durango así como de estados como Chihuahua y Zacatecas.

Las personas interesadas en conocer más detalles sobre esta asociación pueden ingresar a la página oficial de Facebook: No Me Rindo TRC o al sitio oficial de Internet: www.nomerindotorreon.com.mx.