Formalizaremos al personal de salud y solventaremos al faltante: Marina Vitela

Al reunirse con sus colegas enfermeras y enfermeros del sistema de salud, Marina Vitela, candidata a la gubernatura por la coalición “Juntos Hacemos Historia”, se comprometió a gestionar ante la Secretaría de Salud federal y demás instituciones, la pronta formalización del personal que aún labora bajo contrato, para que gocen de prestaciones y derechos, pero sobre todo, cuenten con la estabilidad laboral que merecen.

Asimismo, Vitela Rodríguez aseguró que atenderá la falta de personal para completar la plantilla que deben tener los hospitales y distribuir la carga de trabajo para no someter a tanto estrés laboral a quienes se han jugado la vida durante la pandemia.

“Yo me identifico con ustedes, porque también tengo el orgullo de ser enfermera, sé del trabajo que tiene que cumplir y dejarlo todo listo para la compañera del siguiente turno, para después llegar a casa y hacerse cargo de su familia, es un esfuerzo permanente”, señaló la candidata de Morena-PT-PVEM-RSP-Ruta5 ante sus colegas de la SSD, IMSS e ISSSTE, de quienes reconoció su compromiso y entrega para con los pacientes y sus familias.

A su vez, al escuchar las situaciones que enfrenta este sector, la abanderada de la 4T se comprometió a llevar un gobierno sin robar, sin mentir y sin traicionar, para que el presupuesto de verdad se use para comprar los medicamentos y materiales que usan en su atención diaria a los pacientes, para que no les falte equipo de protección personal y no tengan que poner de su bolsa para los instrumentos que requieren, además de que implementará Unidades Móviles de Salud, para prevenir, detectar y atender enfermedades en todo el estado y gestionará una ambulancia aérea para salvar vidas en las regiones más apartadas.

Asimismo, las enfermeras y enfermeros se dijeron orgullosos de que una mujer, trabajadora como ellos, tenga la posibilidad de encabezar el gobierno del estado, por lo que le expresaron su apoyo para sumarse a este gran proyecto del cambio verdadero.