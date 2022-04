Fiscalía desiste de órdenes de captura contra exabogados de Juan Collado

La Fiscalía General de la República (FGR) se desistió de la orden de aprehensión que solicitó contra Juan Araujo, César Omar González e Isaac Pérez, exabogados de Juan Collado, a quienes pretendía acusar de extorsión, tráfico de influencias, asociación delictuosa y lavado de dinero.

Mediante un oficio de fecha ocho de abril, la agente del ministerio público federal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, María Eugenia Castañón Osorio, se desistió también de la audiencia que estaba programada para este martes en el Reclusorio Norte en la que formularía imputación contra David Gómez Arnau, representante legal de Grupo Afirme.

Sin embargo, esto no quiere decir que las acusaciones contra estos abogados estén canceladas, pues la investigación sigue en curso y es posible que posteriormente la FGR proceda contra ellos ya sea de manera conjunta o individual.

"Me permito solicitarle que me tenga por desistida de la solicitud de orden de aprehensión realizada mediante oficio 93/2022 del 7 de abril del año en curso y asimismo en este acto retiro la solicitud de audiencia inicial señalada para el próximo martes 12 de abril del año en curso en la que se pretendía formular imputación en contra de David Gómez Arnau y que en consecuencia se tenga por no presentadas ambas solicitudes, dejándose a salvo el derecho y facultad de esta representación social para posteriormente solicitar lo procedente", señala el oficio.