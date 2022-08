Fiscalía de Nuevo León investigará muerte de Debanhi Escobar como feminicidio

Mario Escobar Salazar, padre de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, afirmó que apenas hoy, después de cien días de que demostró a la Fiscalía que su hija fue asesinada y no murió por accidente, la institución accedió a que ahora sí se investigue el caso como feminicidio.

Sin embargo, expuso, esto no lo deja contento, porque hace 18 días les dio un ultimátum para que mostraran avances, "no hubo nada, seguimos igual", pero esto abre la posibilidad de que se revise la pertinencia de citar a presuntos involucrados para interrogarlos, pues para las 200 0 300 entrevistas que se realizaron previamente, las personas que comparecieron acudieron de manera voluntaria.

Don Mario Escobar mencionó que resulta increíble que hace 18 días cuando se entrevistó con el personal de la Fiscalía, "nos pidieron que nosotros aportemos cuando es trabajo de ellos, que les pagan por esto y es de su competencia resolver los feminicidios y aportar a las investigaciones", es decir que la familia de Debanhi haga en dos semanas lo que la institución autónoma no hizo en cien días.

El padre de la joven estudiante de Leyes afirmó que la gente ya está cansada de tanta impunidad y aunque él ha sido muy respetuoso de los tiempos y de la autoridad, al ver la falta de resultados, pidió al titular de la FGJENL, Gustavo Adolfo Guerrero, y a demás funcionarios que si no pueden con el cargo que renuncien para que llegue gente competente a ocupar su lugar no solo están sin resolver casos como el de su hija, el de Yolanda Martínez entre otros asuntos de feminicidio y desapariciones, sino que hay casos que tienen más de diez años sin resolver, prevaleciendo las injusticias y la impunidad. "No sé qué están escondiendo", expresó.