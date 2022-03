Fiscalía de Coahuila revela que hay línea sólida en investigación de femicidio en Torreón

La Fiscalía General de Justicia de Coahuila (FGJE) aclaró que la mujer que fue encontrada sin vida la tarde de este miércoles en la ciudad de Torreón no es una menor de edad y que se tiene una línea sólida de investigación sobre el hecho, pero para no entorpecer el proceso por el momento no se puede revelar información .

Se reiteró que se tiene un importante avance en la investigación para establecer el móvil que llevaron a el o los responsables de terminar con la vida de la joven, la cual se dijo tiene entre 18 y 20 años.

Como se recordará, el cuerpo sin vida de la mujer fue localizado la tarde de este miércoles en una fosa de aguas negras en terrenos de la colonia Las Estrellas, por Zaragoza Sur.

Una vecina del lugar fue quien reportó el hallazgo al Servicio de Emergencias e indicaba que el cuerpo se encontraba entre el agua residual, en un terreno ubicado por la calle Humberto Moreira.

La llamada generó una fuerte movilización de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Policía Metropolitana, Bomberos, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y peritos de la Fiscalía General del Estado.

En ese momento trascendió que la joven tenía una blusa café levantada y vestía pantalón de mezclilla en la rodilla.

Tampoco se reveló el resultado de la necropsia que le practicó el personal especializado en medicina forense, por lo que no fue posible conocer la causa de muerte, pues se reiteró que esa información es parte de la investigación que se lleva a cabo.