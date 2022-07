'Fiscalía de Coahuila cuenta aún con pendientes', señala Santiago Nieto

El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) federal, Santiago Nieto, afirmó que pese a que la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) cuenta con una labor "relevante" en los últimos años, sí se cuenta aún con pendientes que, en caso de resolverse, podrían potenciar las indagatorias locales sobre quebrantos patrimoniales y económicos al erario.

Fue durante esta semana que el exfuncionario federal, ahora integrado al equipo de trabajo del gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, otorgó una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón, misma en la que analizó diversos temas relacionados a su anterior encomienda como jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), oficina desde la que pudo establecer revisiones sobre la gestión del Gobierno de Coahuila, así como de otras entidades en las que incluso se pudieron realizar indagatorias de trascendencia nacional, esto para seguir de cerca y sancionar irregularidades financieras y exponer actividades fraudulentas de funcionarios públicos de todos los niveles.

Dentro de la charla con El Siglo de Torreón se le cuestionó a Nieto Castillo respecto a su opinión de la labor que ha estado realizando en últimos años el Gobierno de Coahuila mediante su Fiscalía del Estado, de la cual incluso se han realizado señalamientos de "deficiencias" de parte del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); esto a la par que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelara esta misma semana que Coahuila cuenta con dos observaciones por solventar.

-Su opinión respecto a la situación de Coahuila en términos de acciones de inteligencia financiera, esto al tomar en cuenta procedimientos que se han realizado en contra de excolaboradores estatales y de gobiernos como el del exgobernador Rubén Moreira.

"Bueno, creo que la labor de la Fiscalía del Estado de Coahuila pues ha sido relevante en este tema, hay que generar una Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica que tenga una mayor fortaleza en el estado de Coahuila, que es una, digamos, asignatura pendiente porque, pese a que hay una regulación falta medir el grado de efectividad de la misma, creo que durante mi etapa como titular de la UIF pude tener mucho intercambio de información con el Gobierno de Coahuila y puedo decir que hubo una labor relevante de acompañamiento, sobretodo en los temas trágicos, como fue el homicidio de una maestra a manos de un estudiante, un niño, cuyos abuelos estaban relacionados a la delincuencia organizada".

-A nivel nacional ¿Cuál es el panorama de combate a la corrupción en esta mitad de 2022 y rumbo al próximo año?

"A nivel nacional creo que es importante ver los datos, transparencia internacional ha mantenido a México como el lugar 124 de 179 países analizados, hay que recordar que en la época de Peña Nieto llegamos a ser lugar 138 de de 180 países más corruptos del planeta, ahora la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha generado observaciones de desvío de recursos en el gobierno del presidente López Obrador, 75 por ciento menos que los dictados en la última cuenta pública de Enrique Peña Nieto, me parece que es un buen indicador que da cuenta de que, pese a que se mantiene la corrupción en el país, ha habido una disminución relevante".

-¿Desde su punto de vista el presidente López Obrador ya cumplido con su lucha anticorrupción durante su tiempo de gestión?

"Creo que ha hecho una gran labor el presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema del combate a la corrupción, falta todavía mucho por hacer en identificación de personas políticamente expuestas, en la búsqueda de los beneficiarios finales por temas de corrupción, en las construcciones de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica de las entidades federativas, en los temas revisión y seguimiento de la evolución patrimonial de servidores públicos y creo que el Sistema Nacional Anticorrupción en los temas estatales nos han quedado a deber, por ello creo que es importante que se repiense el formato del sistema y que bueno, evidentemente la UIF, el SAT, que tienen información fundamental, inclusive la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, puedan formar parte de un 'Task Force' que sirva para poder atajar y combatir los casos de corrupción".

-Regresando a temas que involucran a gente de Coahuila… ¿Es cierto que usted involucró al exdiputado, Luis Fernando Salazar, en la denuncia de corrupción por presuntas sumas millonarias en contra del exsecretario particular del expresidente Felipe Calderón, Roberto Gil Zuarth?

"En el tema del diputado Salazar, bueno en ese momento senador y el senador (Jorge Luis) Lavalle actualmente preso y el exsenador Gil, fundaron una sociedad mercantil cuyo objetivo era el cultivo, mejor dicho la producción y comercialización de todo tipo de cultivos, creo que hay que decirlo, que se trata de una empresa que no tuvo digamos actividad financiera, aunque bueno sí la constituyeron y el dato que ahí por supuesto se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, vinculada con el caso Lavalle, se entregó la información a la Fiscalía Anticorrupción cuando fue requerida en el caso de Gil, en este momento pues entiendo que las carpetas de investigación pues no se ha judicializado y la otra se encuentra todavía pendiente… Sería importante que en todo caso Salazar se pronuncie respecto a si siguen formando parte o no de esa sociedad mercantil".

-Tendrá una nueva responsabilidad ahora en Tamaulipas ¿Cuáles son los retos que enfrentará en términos de combate a la corrupción y de orden financiero para el próximo gobierno estatal?

"Bueno para el gobierno de Américo Villarreal, como gobernador electo, la necesaria recomposición, el diseño institucional del combate a la corrupción, tanto el sistema estatal que sería muy importante mejorar el trabajo de la Fiscalía en combate a la corrupción, en general la fiscalía General del Estado, para evitar que se convierta y como ha sido hasta ahora en hechos de impunidad".

