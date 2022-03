Fiscalía de CDMX atenderá resolución de SCJN en caso de Alejandra Cuevas

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aseguró que tras la resolución adoptada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), con respecto a la liberación de Alejandra Cuevas y cancelación de la orden de aprehensión contra Laura Morán, indicó que se atenderá lo que le corresponda jurídicamente.

En una tarjeta informativa, afirmó que "somos críticos de nuestro trabajo y no caemos en auto complacencias. Por el contrario, privilegiamos el análisis a fondo y revisamos las actuaciones que así lo requieran. Tras la resolución, atenderemos lo que nos corresponda jurídicamente".

Sin embargo, también señaló que la Fiscalía capitalina es autónoma y no obedece a intereses personales "no fabrica culpables ni delitos" y no genera acuerdos al margen de la ley.

Luego de que el pleno de la Suprema Corte otorgará un amparo liso y llano

"El más amplio respeto a la determinación del máximo tribunal de nuestro país. Todas nuestras actuaciones han sido revisadas por el Poder Judicial, quien es garante de su legalidad y constitucionalidad", detalló.

"Nuestra institución se rige bajo el principio de la búsqueda de la verdad. Presentamos pruebas, con base en ellas, los juzgadores adoptan sus resoluciones, mismas que pueden ser revisadas, perfeccionadas o reconsideradas a lo largo del proceso penal.

"Como es el caso, las sentencias firmes son las únicas que definen la acreditación plena del delito y la responsabilidad penal", expuso.