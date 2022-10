Fiscalía asegura casas, terrenos, carros de lujo y locales de exfuncionarios de Durango

El pasado fin de semana, la Fiscalía del Estado liberó órdenes de aprehensión contra dos exfuncionarios de primer nivel, así como una orden de presentación contra otra persona, luego de corroborar que de 2018 a 2022 desviaron mil 447 millones 630 mil pesos en efectivo que retiraban de cuentas bancarias del Gobierno del Estado. Además, un día antes de terminar la pasada Administración, lograron apoderarse de 4.5 millones de pesos, de ahí que les fueran asegurados inmuebles y vehículos de alta gama para garantizar la reparación del daño.

Sonia Yadira de la Garza, fiscal del Estado de Durango, reveló que existen en este momento tres carpetas de investigación donde implican a los dos exfuncionarios de primer nivel y a otra colaboradora que recibía órdenes de llevarles el dinero en efectivo a sus casas.

En la primera de ellas, recordó que el pasado 16 de septiembre 2022, Luisa Janet “N”, persona que laboraba como asistente técnica del subsecretario de Egresos, fue detenida en flagrancia ese día, luego que se recibiera una llamada telefónica anónima que la delataba por sustraer dinero del edificio de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanza y Administración del Gobierno del Estado de Durango. Al acudir policías adscritos a la Fiscalía General del Estado, la encontraron en flagrancia con un millón y medio de pesos que transportaba en una camioneta Mazda color blanco.

Actualmente la implicada se encuentra en prisión preventiva y se liberó una orden de aprehensión contra los copartícipes del hecho, que son los dos exfuncionarios de primer nivel y que al momento de los hechos ya no ostentaban los cargos y quienes autorizaron sin tener ya facultades la disposición del recurso en efectivo para que la imputada el día 16 se los entregara a uno de ellos en su domicilio, acto totalmente ilegal.

El recurso asegurado fue entregado a la Secretaría de Finanzas y de Administración para ser ingresado a las arcas del Estado de Durango. Cabe señalar que en el presente caso se aseguró, en una diligencia por separado, la cantidad de 100 mil pesos en efectivo que se encuentran asegurados.

Por tratarse de un hecho donde fue recuperado el dinero producto del robo, no procede la reparación del daño.

En la segunda carpeta de investigación, de las constancias y documentos asegurados, se desprendió otro delito donde también participaron los mismos ex servidores públicos, quienes ordenaron al banco, el 14 de septiembre de este año, el envío de 4 millones 500 mil pesos en efectivo a la oficina de la subsecretaría de Egresos, los cuales fueron recibidos el 15 de septiembre de 2022 por otro servidor público.

Por órdenes de un funcionario que los que autorizó y que a esa fecha ya no era servidor público, fueron entregados en su domicilio particular por la persona que los recibió, siendo clara la coparticipación de las tres personas en el robo del recurso propiedad del Gobierno del Estado, ya que no tenían derecho a disponer de él y mucho menos para fines personales.

Por lo anterior y para garantizar la reparación del daño en favor del Gobierno del Estado de Durango, se solicitó autorización para asegurar los siguientes bienes propiedad de indiciados, que consistieron en seis inmuebles de los fraccionamientos: Rinconada Bugambilias, Gardenias, S.A.H.O.P., Lomas del Parque y dos terrenos en el fraccionamiento Real de Privanzas.

También se aseguraron siete vehículos de alta gama: 1 Mercedes Benz, 1 Volkswagen Passat, 1 Kia línea SportTage, 1 Nissan Tipo Pick Up NP300, 1 Ford tipo Sport Edge, 1 Volkwagen submarca Teramont SPTS, 1 Ford Mondeo.

Cabe señalar que también se solicitaron órdenes de aprehensión en contra de dos ex servidores públicos de primer nivel y una orden de presentación.

En la tercera carpeta de investigación se corroboró que, en relación al primer hecho, se obtuvieron documentos de solicitudes al banco de cuentas del Gobierno del Estado para la entrega de dinero en efectivo que iban desde los 500 mil pesos hasta los 40 millones de pesos, lo que dio una suma retirada de 2018 a 2022, de un total de mil 447 millones 630 mil pesos desviados por los ex servidores públicos.

Con esto se constató que los entonces funcionarios abusaron de sus facultades conferidas, por tanto, esta tercera carpeta de investigación se remitirá, por ser competencia, a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para que continúe con su integración.