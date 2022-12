'First time in Argentina', Lewis Hamilton sorprende haciendo running por las calles de Buenos Aires

El piloto británico Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, sorprendió este viernes a propios y extraños al mostrar en redes sociales su paso por Buenos Aires, haciendo 'running' por las calles porteñas sin ser advertido por el resto de viandantes.

Ataviado con gafas de sol, gorra blanca y camiseta roja, el heptacampeón mundial pasó por la avenida Figueroa Alcorta, una de las arterias que atraviesa la ciudad desde el nordeste.

"First time in Argentina, such a beautiful place (primera vez en Argentina, qué lugar tan hermoso)", fue el primer mensaje publicado por Hamilton en su cuenta oficial de Instagram, mientras hacía 'running' en las inmediaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El piloto de Mercedes continuó su camino hacia el norte, pasando por la plaza de las Naciones Unidas y su icónica 'Floralis Genérica', una escultura metálica de 23 metros de altura, y adentrándose posteriormente en los bosques de Palermo, en donde pudo correr al costado de los estanques sin llamar la atención del público.

Según información de medios locales, Hamilton pondrá rumbo a la Antártida en las próximas horas para pasar el fin de año en compañía de un grupo de amigos.

Nacido el 7 de enero de 1985, Hamilton es uno de los pilotos más laureados en la historia de la Fórmula 1: ostenta siete títulos mundiales (los mismos que Michael Schumacher) y 103 victorias en 310 grandes premios, récord de la competición.