Filtran el último episodio de House of the Dragon

A tan solo un par de días del estreno del capítulo final de temporada de la serie precuela de Game of Thrones, House of the Dragon, se ha reportado la filtración del episodio.

El gran éxito de la precuela no impidió que la historia se repitiera como en las temporadas finales de Game of Thrones, en las cuales diferentes capítulos vieron la luz en internet antes de llegar a su respectiva plataforma.

Usuarios de redes como Twitter advierten a otros de la filtración y amenazan a aquellos que quieran compartirlo con tal de evitar spoilers.

De acuerdo con el tráiler, en este final de temporada se verá la respuesta de la princesa “Rhaenyra” con respecto a la coronación de su medio hermano “Aegon” como rey de Westeros en su lugar.

Además de las advertencias sobre la filtración, usuarios que ya lograron ver el capítulo y que no tienen miedo a los spoilers afirman que se trata de uno de los mejores finales comparado con los de Game of Thrones, si no es que el mejor.

El episodio final de temporada de House of the Dragon llega a HBO y HBO Max este 23 de octubre.