Fijan plazo para dar solución a problemática de Graseros

Tras amagar con no permitir el inicio del Ciclo de Riego Agrícola programado para este 13 de marzo, ejidatarios de Graseros, que exigen la indemnización de sus tierras en donde fue construida la Presa Zarco hace más de 50 años, darán como plazo los 28 días del primer riego para recibir solución.

J. Carmen Buendía Rodríguez, comisariado ejidal, comentó que por espacio de cuatro horas bloquearon el acceso a la Presa, como una medida de presión para dialogar con las autoridades, pues aseguró que desde hace 54 años, cerca de 130 ejidatarios de Graseros han esperado el pago de sus tierras.

(FOTO: EL SIGLO DE TORREÓN)

Tras dialogar con representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se retiraron del lugar y acordaron que hasta el final del primer riego esperarían una respuesta.

De no ser favorable dijo, se “tomarán otras medidas”, recalcó, tales como el no permitir que continúe el Ciclo de Riego o bien, no permitir que cierren las compuertas y “que se vacíe la presa”.