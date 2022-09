Fernando Ortiz y América tienen el objetivo claro

América venció 2-1 a las Chivas en el Clásico Nacional, son líderes del Apertura 2022 con 35 puntos y además, hilan 11 partidos sin perder; pese a esta racha positiva Fernando Ortiz no se confía y quiere llegar más fuerte a Liguilla.

"Lo importante es que trabajemos para mantener la intensidad y buscar el campeonato, es lo más difícil", afirmó el técnico de las Águilas.

Ortiz fue sincero y compartió que pese a ganar, el partido no salió como lo planeó con su cuerpo técnico. "Me sorprendió el rival en cierta forma y lugares del campo, a veces los clásicos se juegan como se dan dentro del terreno y no como lo planificamos en la semana", compartió.

En la semana intercambiaron mensajes América y Chivas donde ambos aseguraron que son los más grandes, Ortiz dejó claro quién tiene a los mejores seguidores.

V (EL UNIVERSAL)

"Hoy la afición se comportó a la altura del equipo más grande de México, no tengo duda, cuando no encontrábamos el partido, la afición estuvo", compartió en conferencia de prensa.

Fernando Ortiz no sólo logró que América llegara a nueve victorias consecutivas, que significó un nuevo récord para el club, tras el triunfo del sábado en la noche, se adueñaron de los tres clásicos (Chivas, Cruz Azul y Pumas) hecho que las Águilas no conseguían desde el Apertura 2017.

"Es una sensación muy emotiva para todo el mundo, no solamente para jugadores, cuerpo técnico y para toda la afición", señaló el argentino.