Fernando Ortiz responde contundente al 'Fuera Tano' de la afición americanista

Con una victoria y un empate en cinco jornadas del Apertura 2022 que ha disputado el América, las críticas han aumentado para el América y Fernando Ortiz.

Sin embargo, el ‘Tano’ Ortiz toma la situación que viven en este arranque del certamen con calma y resta importancia a los comentarios que se pueda leer y decir en las redes sociales.

"No sé a quién se refiere el ‘Fuera Tano’ y en dónde. Estar en un club tan grande a nivel de redes sociales, imagínate si me pongo a pensar en las inconformidades o lo que me pueden aconsejar las redes", aseveró Ortiz en conferencia de prensa, previo al partido de mañana ante el LAFC.

"Mi cabeza está centrada en mañana y no salir del enfoque de FC Juárez. Del resto, comparto, pero tengo mi opinión de ese tema. Es parte de estar en una institución como América", agregó el timonel argentino.

La Liga MX, lo único que importa para el América

Fernando Ortiz dio descanso a Jorge Sánchez, Néstor Araujo, Diego Valdés, Luis Fuentes y Álvaro Fidalgo, para que comiencen la preparación rumbo al duelo del próximo domingo ante FC Juárez.

No obstante, en el América aseguran no minimizar los compromisos amistosos que tenían apuntados en el calendario desde el inicio de la temporada.

"Lo importante es la Liga, lo dije desde el primer momento. Venimos con varias horas de juego y considero que los cinco jugadores a los que les di descanso que se preparen bien", explicó el argentino.

"Nadie esquiva la situación ni el lugar donde estamos, pero somos seres humanos, no robots. Tenemos clara la situación, sabemos lo que nos jugamos y vamos a dejar en claro que el futbol mexicano está bien", concluyó previo al choque en Los Ángeles.