Fentanes reconoce que el estadio de Tigres es un desafío para Santos Laguna

Mientras que Carlos Acevedo reportó inmediatamente tras su participación en el Juego de Estrellas entre la MLS y la Liga MX, declarándose listo para el duelo del próximo domingo ante los Tigres, el zaguero brasileño Matheus Dória, está descartado. No hay fecha para su vuelta.

Y es que no existe un pronóstico exacto acerca de la lesión del zaguero brasileño de Santos Laguna. El técnico albiverde, Lalo Fentanes, confesó que el amazónico continúa con problemas en el tobillo derecho, que lo ha marginado, de los dos últimos duelos del Apertura 2022.

"Siguen nuestros doctores apoyados en especialistas, haciendo este trabajo de recuperación con Matheus, buscando que esté lo más pronto posible" dijo el estratega de los Guerreros, ayer jueves en el TSM.

Agregó que el club lagunero hace todo lo que está en sus manos para agilizar el proceso, para que el sudamericano pueda estar lo más pronto posible en el terreno de juego, pero no se aventuró a dar un pronóstico, de una fecha aproximada para su vuelta.

"La lesión se dio después de Toluca, es la que ha estado en este proceso de recuperarle, es el mismo tema en el tobillo" descartando que el defensor, haya tenido otra dolencia que lo haya apartado de las prácticas verdiblancas.

RIVAL

A pesar de ya haberlos enfrentado en la pretemporada, el duelo ante Tigres, será especial para Fentanes, al ser la primera vez que le toca enfrentarlos como estratega en el "Volcán", donde espera conseguir un buen resultado.

"No se planea distinto, forma parte de la planificación normal, sabemos que al final es uno de los estadios que está lleno y su afición se hace presente cada partido, le da un contexto distinto, sería muy bueno que todos los estadios en México estén así, con ese entorno y asistencia, pero como rival, cuando tienes esa presencia, es un factor motivante" expresó.

Agregó que en la cancha son 11 contra 11, además del momento de cada equipo, por lo que les vendría bien seguir sumando de a 3 puntos, pero deben tener los pies sobre la tierra, ya que cada partido es distinto, por lo que tendrán que hacer bien las cosas.

"Hay que mantener nuestra propuesta y defenderla, estar concentrados y aplicados, para de ahí aspirar a obtener el resultado" dijo el timonel, mencionando que el ecuatoriano Ayrton Preciado, ya trabaja en la siguiente fase de recuperación. Al tener tres semanas largas de trabajo, Lalo y su cuerpo técnico, sabían que tenían tres semanas largas para afianzar temas que están buscando, para luego tener a partir del domingo, una seguidilla de partidos "se nos irá en viajar, jugar, recuperar, pero debido a la buena pretemporada que hicimos, hay nulas lesiones, eso nos ayudó". Confesó que en los entrenamientos, en un 80 por ciento, se enfocan en afinar sus conceptos y al final, acentúan en algo que les pueda presentar el rival "No solamente es el once, sino tener a toda la plantilla lista" y del recibir gol o anotarlo "no es una situación que puedas controlar, pero sí el comportamiento defensivo, donde el equipo ha mejorado, nos hemos defendido mejor, por sostener más la pelota, la intensidad se volvió a elevar, fuimos agresivos dentro de un orden, la presión fue más efectiva que en otras ocasiones".

Dejó en claro por último, que en un nuevo partido como lo será ante Tigres, están listos para afrontarlo, de extender resultados positivos "si nos concentramos y aplicamos, no tendremos problemas para resolverlo, sino, nos complicaremos".

Los Guerreros en la campaña, son la tercera mejor ofensiva con 11 goles, así como la quinta mejor defensiva con 7 tantos en contra, luego de dejar en ceros a sus dos últimos rivales en el Corona, Atlas y Cruz Azul.