Fentanes percibe gran confianza al interior de Santos para vencer a Toluca

A lo largo de 24 años de carrera en el futbol profesional, Eduardo Fentanes vive su mejor torneo como director técnico.

“Una oportunidad como esta que es dirigir a Santos y todo lo que implica, por todo lo que es como club, sin duda que era mi gran oportunidad y no sé si lo sea como total, pero es el mejor torneo en números que me ha tocado tener gracias a los jugadores. Pues sí es mi mejor torneo, ni como auxiliar ni lo que dirigí en Expansión me había ido tan bien y por eso estoy muy contento”, dijo en entrevista para TUDN después de conocer que Toluca será su rival a vencer en los cuartos de final de la Liguilla Apertura 2022.

“Ahora todos arrancamos de cero, tenemos que hacer uso de los recursos mostrados a lo largo del torneo para poder superar a Toluca, respetando al rival y a Nacho Ambriz y la gran carrera que ha hecho, pero se siente una gran confianza al interior que podemos seguir mostrando, sobre todo que justo después del juego contra Toluca mostramos argumentos que nos llevó a ser la mejor ofensiva junto con América, y una localía que con nuestra gente fue aumentando la comunión, y nos hemos hecho fuertes en casa y eso es importante en la Liguilla”, mencionó.

QUÉ ESPERA CONTRA TOLUCA

El estratega de los Guerreros, cree que será un duelo muy equilibrado ante los Diablos, y resaltó la labor de los jóvenes que dirige, así como de sus refuerzos extranjeros.

“Creo que va a ser un duelo parejo, los dos tenemos nuestros conceptos bastante claros. Nosotros con esta mezcla de jóvenes, algunos con sus primeras experiencias, otros jóvenes pero ya con una andar de por lo menos dos tres años con alguna final apuestas, y bueno extranjeros que vinieron a apuntalar, esa es la apuesta de Santos, solo en dos partidos no tuvimos el concepto de edad más bajo que los rivales.

Espero un partido parejo, como lo son en la liguilla, donde los detalles marcarán la diferencia y el que logre estar conectado los 180 en la cancha”.