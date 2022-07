Fentanes habla de la competencia interna entre 'Roni' Prieto y Alan Cervantes con Santos

Los días del uruguayo Brian Lozano con el uniforme de Santos Laguna, parecen estar contados, luego de que ayer, en conferencia de prensa, el director técnico de los Guerreros, Eduardo Fentanes, admitió que el club podría ceder al deseo del futbolista, por cambiar de entorno, en pos de tener mayor tranquilidad mental.

"Sabemos que está atravesando un tema muy personal y como tal, merece respeto a su vida personal, mi día a día con él está marchando de manera cotidiana. Son temas que se están manejando más a nivel de directiva. La realidad es que lo tuve en las sesiones de ayer y hoy, está trabajando", mencionó ayer Fentanes, al atender a representantes de los medios de comunicación locales, tras el segundo entrenamiento de la semana, preparando el partido del sábado ante Chivas.

"Al final cada caso tiene su particularidad, pero es común en el deporte hoy en día. En términos de psicología te puedo decir que es burnout, cuando algo que amas te hace sentir saturado, pasa mucho. El futbol cada vez tiene más presión, más vértigo, y pasa mucho. No siempre se hace tan público, no se alcanza a conocer pero pasa frecuentemente y son estas peticiones que el jugador hace de 'necesito cambiar de aires', 'necesito ir a otro lado' y puede venir un resurgimiento… o no. Pero pasa con frecuencia a final de temporada, bueno obviamente está arrancando el torneo, pero pasa muy frecuente, pero no es tan de dominio público", abundó Fentanes en relación a ese tema.

Además, señaló que en Santos están preocupados por la salud mental, no solamente de Lozano, sino de todos sus futbolistas, pues se brinda atención a todos y cada uno, desde que cumplen procesos de fuerzas básicas: "es un tema mucho más personal, pero hay apoyo de parte del club con temas de coaching, algo que se hace desde los jugadores de fuerzas básicas, hay psicólogos en los equipos, psicólogos clínicos, existen muchas herramientas alrededor del club que sirven como apoyo".

En cuanto a la primera aparición del argentino Juan Brunetta con los Guerreros, el estratega albiverde dio su opinión: "Juan Brunetta va en un proceso de mejora, ya tuvo sus primeros minutos en Puebla. Tenemos que ver cómo llega para el final de la semana, en conjunto con el departamento de ciencias aplicadas al deporte, para definir cuántos son los minutos que podría tener frente a Chivas y sobre eso definiremos".

Fentanes explicó su estilo de juego y defendió la filosofía santista de buscar el arco contrario, lo que aseguró, harán el sábado ante los tapatíos: "La propuesta que tenemos de buscar el arco rival nos deja con frecuencia en un desequilibrio. El torneo pasado, durante las 11 fechas que nos tocó dirigir, fuimos la mejor ofensiva. Ahora, el balance de goles a favor es bueno, el de los goles en contra no lo es. No es tanto si nos llegan mucho, es más bien el lograr resolver esas llegadas, y de ahí surge el trabajo que ha tenido Carlos Acevedo. Todo es parte del estilo que hemos propuesto", profundizó.

Además, compartió la importancia de fomentar la competencia interna por un puesto en el equipo, en este caso, entre Ronaldo Prieto y Alan Cervantes en la media cancha: "Roni tuvo una muy buena pretemporada y un buen rendimiento en los partidos frente a Monterrey y Tigres. Cada encuentro tiene ciertas demandas y sus características cuando juega en esa posición, las consideramos adecuadas y necesarias para los dos partidos anteriores. Ambos han recibido minutos, son de características distintas y se está generando una gran competencia interna entre los dos", sentenció.