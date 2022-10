Fentanes celebra que Javier Correa tenga otra oportunidad con la afición de Santos

La satisfacción de haber realizado un excelente torneo, pero también el hambre por trascender, se reflejó anoche en el rostro de Eduardo Fentanes, luego de la victoria de sus Guerreros.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el estratega comentó: "Sí estoy contento, pero satisfecho todavía no. Por el sistema de competencia de nuestro campeonato, es un premio el entrar directos a liguilla, creo que ha sido un buen torneo, el trabajo diario de los jugadores rinde este fruto y ahora tenemos hambre de más, disfrutamos de este triunfo, pero todavía queremos llegar mucho más lejos".

Santos coronó anoche una temporada invicta en casa, y el técnico dio mérito también a la afición: "La realidad es que esta localía fuerte se la agradecemos a nuestra gente, que de a poco se fue incorporando asistiendo en mayor número al estadio, ahora viene la liguilla y serán importantes con su apoyo, sin duda que jugar en nuestra cancha, con nuestra gente, ha sido fantástico y ahora les hacemos la invitación a que nos acompañen en el 'Modo Liguilla' y mantenernos fuertes en casa".

Al tener una semana de descanso, Fentanes comentó que ya se tiene planeado un partido amistoso, con la intención de que su equipo no pierda el ritmo: "Optamos por descansar en la fecha FIFA, pero esta semana no será así, tendremos un partido amistoso el sábado contra Durango, a puerta cerrada, es algo muy bien pensado por la directiva y nos va a ayudar a llegar muy bien a la fase final".

En relación al buen partido que realizó Javier Correa y una posible reconciliación con los aficionados, Fentanes dijo: "Lo de Javier nos da gusto al interior. Lo ideal es que contemos con todos, el equipo es fuerte desde lo colectivo, no desde lo individual y eso nos pone contentos a todos y que bueno que 'Javi' tiene esa oportunidad. ¿Qué no me gustó? Medio tiempo apretamos un poquito, hicimos observaciones porque era un partido difícil. Mazatlán venía con la necesidad de ganar y nosotros con el hambre que se requirió en el segundo tiempo y lo logramos".