Feministas exigen activar alerta de género en Coacalco y Tultepec

"Disculpen las molestias nos están matando", externan un grupo de jóvenes mujeres que empezaron una protesta en Tultepec y culminaron en Coacalco para exigir su derecho a manifestarse y a que se emita la Alerta de Género en municipios de esta zona.

La protesta de feministas mexiquenses inició la mañana de este domingo en las letras emblemáticas de Tultepec, frente al fraccionamiento "Real de Tultepec", donde pidieron que se declare la Alerta de Género por feminicidio en este municipio y en Coacalco.

Al exponer fichas de búsqueda de diversas jóvenes mexiquenses, las feministas algunas de ellas de la colectiva "Brujas Violetas", exigen a autoridades mexiquenses y municipales garanticen la seguridad de las mujeres caminaron hasta la avenida Tultepec –Coacalco, donde protestaron frente a los juzgados familiares.

Las activistas de Bruja Violeta, cuestionaron el comunicado del presidente municipal de Coacalco David Sánchez Isidoro, al señalar que "si somos más los que queremos vivir en paz, ¿por qué amenazas con detener a las personas que ejerzan su derecho a la protesta? ¿Por qué no activar la alerta de género?" en Coacalco por Feminicidio.

La Alerta de Género "es darle mayor seguridad a las mujeres que transitan en el municipio, es atender una emergencia nacional, las mujeres y niñas están desapareciendo en todo el país, aquí en Coacalco ya hay registro de feminicidios, no nos aprovechamos de ninguna situación, visibilizamos nuestra realidad", indicaron las activistas en un mensaje dirigido al alcalde.

Nosotras no somos opositoras del actual gobierno, porque tampoco lo éramos del anterior, somos mujeres habitantes y transitantes entre los municipios de Coacalco, Tultepec, Tultitlán y Ecatepec, entre otros, que quieren salir a las calles sin miedo de no regresar a casa, nuestra postura es y siempre será apartidista, nosotras no necesitamos ningún partido político que nos represente, nos representamos solas, las mujeres tenemos voz, estamos inconformes y exigimos lo que es nuestro derecho, no queremos crear alianzas con ningún gobierno ¡Exigimos nuestros derechos!, porque los derechos no se negocian", reiteraron.

En esta movilización las feministas hicieron "responsable a David Sánchez y su gobierno de cualquier acto de represión o persecución hacia nuestra manifestación y sus participantes, manifestarse es nuestro derecho a la Libertad de Expresión en todas las formas, porque ¡Protestar no es un delito es un derecho!".

"¡Coacalco no me cuida!, "¡Tultepec no me cuida, me cuidan mis amigas!", gritan las jóvenes mientras bloquean la avenida que comunica ambos municipios mexiquenses.