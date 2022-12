Félix Torres quiere ser campeón con Santos Laguna

Los Guerreros del Santos Laguna continuaron ayer con su cuarta semana de pretemporada en las instalaciones del Territorio Santos Modelo, con la novedad de la incorporación de Félix Torres y Ayrton Preciado, quienes fueron seleccionados por Ecuador para disputar el Mundial de Qatar, aunque la escuadra sudamericana no pudo pasar la fase de grupos.

Torres Caicedo, quien jugó todos los minutos en el Mundial, atendió a los medios de comunicación ayer en el TSM.

Sobre su estado físico dijo que se encuentra "Muy bien, tuve un lapso de descanso y eso me ayudó bastante para recuperar, aunque no dejé de entrenar en casa. Fue fundamental no descuidarme de la parte física y trabajar mucho en mi parte mental para estar fuerte".

Apunta a lo más alto

"Desde que terminó mi participación en la Copa del Mundo me puse a pensar en lo que es Santos Laguna. Llegar, reencontrarme con mis compañeros y tener una buena preparación de cara a lo que viene en el próximo torneo. Mi sueño es ser campeón y eso es lo que siempre me he trazado", comentó el zaguero.

Sobre su posible salida al futbol europeo, afirmó que su representante aún no le comenta sobre ofertas que hayan llegado.

"Mi representante está trabajando. Nosotros nos enfocamos en la cancha, el club en el que estamos y que nos brinda el trabajo. Tenemos que disfrutar el momento y la gran institución en la que estoy. Ellos se sentarán y platicarán de la mejor opción".

Torres reiteró que su sueño es emigrar al balompié europeo y está seguro de que si se presenta algún ofrecimiento de un club, Santos le permitirá salir."Es un sueño jugar en Europa, pero el Club Santos me ayuda a crecer y ser mejor persona para cuando me toque la oportunidad de salir dejar el nombre de Santos en alto".

Acerca de su participación en el Mundial, Torres dijo que se sintió bien y que "sabíamos lo que teníamos, sabíamos el grupo que formamos, esperábamos un poco más, pero el futbol es así. Por detalles nos tocó salir de una Copa del Mundo. El sueño de cada uno de nosotros era dejar el nombre de Ecuador en alto. Nos sentimos dolidos por la eliminación, porque sentíamos que estábamos para mucho más".

Los Guerreros entrenarán lo que resta de esta semana a una sola sesión en el TSM, y el domingo viajarán a la ciudad de Guadalajara, ya que el lunes se miden a las Chivas en acción de la Copa Sky.