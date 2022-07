Federación deja sin recursos a MEXPROTEC y frustran sueño de alumnos laguneros de ir a Francia

Este año el Gobierno federal no asignó recursos al Programa de Beca de Movilidad Internacional de Cooperación Franco-Mexicana en el Área de la Enseñanza Profesional y Tecnología (MEXPROTEC), dejando a más de un centenar de estudiantes del país, incluida la Región Lagunera, sin la oportunidad de estudiar una Licencia Profesional durante un año en un Instituto Universitario de Tecnología en en el país europeo.

Originalmente, se otorgaban hasta 200 becas de movilidad internacional a estudiantes mexicanos inscritos en el nivel Técnico Superior Universitario (TSU) y cada una eran por un monto superior a los 300 mil pesos que cubrían transporte redondo, gastos personales, seguro médico y colegiatura. Entre los requisitos, estaban tener promedio general mínimo de 8.5 y contar con un nivel mínimo de dominio del idioma francés B1 o superior, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

El presidente de la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas A.C. (ANUT), Raúl Martínez Hernández dijo que en noviembre de 2021, se percataron de que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar “Benito Juárez” no tenía considerado el recurso por lo que comenzaron a tener una serie de reuniones con el subsecretario de Educación Superior federal, Luciano Concheiro Bórquez para abordar el tema. Incluso, en diciembre de ese mismo año se había hecho el compromiso de apoyar a los jóvenes pero no fue así. “Nos empezamos a mover pero a estas alturas no hubo manera de que la Dirección General de Becas aplicara un solo peso a este programa. La verdad es que sí estamos molestos con ellos porque vemos como que hay una falta completa de compromiso y de entendimiento a esta gran responsabilidad que como país tenemos de apoyar a nuestros jóvenes”, declaró.

Ante esta situación y con el fin de que este programa que surgió en 2001 no se perdiera, algunas Universidades Tecnológicas del país con recursos propios lograron apoyar solo a 32 estudiantes.

En mayo del presente año y ante un panel franco-mexicano, cerca de 350 alumnos que habían atendido la convocatoria estuvieron en Querétaro para una entrevista final. “La evaluación la pone una comisión bipartita, participan 17 evaluadores franceses y 17 evaluadores mexicanos, se juntan, hacen una evaluación de todos los que presentan su examen y los seleccionados van a Francia”.

Raúl Martínez Hernández es rector de la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT) y dijo que en esta escuela, de inicio aprobaron 14 alumnos pero únicamente fueron seleccionados 4.

Mencionó que la ANUT ahora le está pidiendo a la Coordinación Nacional de Becas que les reintegre a las Universidades el recurso propio que invertirán en el programa. De ello, solo hay un compromiso verbal.

Finalmente, indicó que mediante los convenios de movilidad internacional, buscarán la posibilidad de que haya cursos de 3 o 6 meses en otros países para ofrecerlos a todos aquellos estudiantes que se vieron afectados por la no asignación de los recursos federales. “Nos duele mucho que esta ilusión que durante más de un año construyeron nuestros estudiantes se venga abajo por una falta de compromiso social. El recurso sí estaba y está etiquetado pero no se nos entregó, tenemos mucha molestia, no nos vamos a quedar cruzados de brazos, estaban etiquetados para este año 120 millones para becas, lo de Francia se lleva como 80 millones de pesos”. Será el próximo miércoles 13 de julio que la ANUT sesionará en la Universidad Autónoma de Coahuila en Ramos Arizpe para discutir el asunto y también se tiene considerada otra reunión con Luciano Concheiro Bórquez.

‘ES EL PEOR GOBIERNO DE LA HISTORIA’: ESTUDIANTES

A nivel nacional, estudiantes de TSU emitieron un pronunciamiento al respecto. ¿Qué está pasando con la educación en México?. En 2021 redujeron las becas a 134 pero en esta generación 2022 fue una burla, solamente dieron 32 becas sin el apoyo económico del Gobierno federal. Más de 100 becas fueron retiradas, arrebataron 200 sueños, 200 oportunidades, por más de 20 años la beca ha cambiado la vida de cientos de mexicanos. “Todos los estudiantes queremos que aplaudan el esfuerzo, el empeño que pusimos, exigimos una respuesta del Gobierno mexicano. Hoy en día lo que está pasando en el país es algo de que preocuparse, están reduciendo presupuesto a la educación.

Para muchos esta beca era su motivación y para otros era un sueño. El estar sacrificando tiempo, reuniones, fiestas ,el levantarse temprano para tomar clases desde las 7 hasta las 6 de lunes a viernes y otros hasta el sábado durante 2 años , pasar por un estrés constante con las pruebas, exámenes, mantener un buen promedio etc.

Todo esto se pasa con tal de llegar a la etapa final y tener ese rayito de esperanza de poder irte a estudiar un año en una universidad francesa donde vas adquirir nuevos conocimientos para que en un futuro puedas ayudar al país.

Desgraciadamente esta reducción de becas por falta de apoyo del gobierno mexicano nos da un mensaje: ‘no importa cuánto sacrifiques o te esfuerces, al final siempre recaerá en las decisiones de los mandatarios’.

En estos momentos el enojo y la indignación es tan grande porque te van inculcando la idea que ‘los jóvenes son el futuro del país’ cuando ellos mismos quitan el apoyo y las oportunidades.