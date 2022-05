Familia migrante busca seguridad en un país ajeno

Gerardo y su familia han pasado seis meses complicados, llegaron a Torreón desde Piedras Negras, ya que no pudieron cruzar a Estados Unidos. Su deseo es llegar a un estado del Centro del país lo más rápido posible.

En Piedras Negras les robaron el poco dinero que llevaban, ropa y calzado, además, el padre de familia estuvo preso en dos ocasiones sin haber cometido ningún delito, su historia es la de mucho otros que han llegado a México intentando cruzar al país vecino.

De origen guatemalteco, Gerardo salió de su ciudad desde noviembre de 2021, con él viaja su esposa y sus dos hijas de 7 y 12 años de edad y hasta ahora no han podido asentarse en ningún lugar. Ayer llegaron a la ciudad de Torreón a las 2 de la mañana, en tres días no habían comido nada, el dinero que habían conseguido trabajando y con la ayuda de personas, así como prendas de ropa y zapatos, se los robaron en Piedras Negras,

No era su intención llegar a Torreón, pero al detenerse el tren decidieron bajar, estaba oscuro y solo encontraron a un guardia con el que platicaron hasta que comenzó a amanecer, entonces les dio indicaciones para llegar al Centro para Migrantes.

A las 10:00 de la mañana la familia estaba sentada en una banqueta con una charola de comida, los cuatro se mantuvieron juntos en todo momento.

Tan solo en los primeros cuatro meses del año, el Centro para Migrantes Jesús Torres, ubicado en la ciudad de Torreón, ha registrado a 900 personas migrantes de diferentes países, ahí los extranjeros pueden acudir para recibir dos comidas, mudas de ropa, así como la facilidad de asearse.

La familia decidió llegar a comer y bañarse para continuar su camino, buscan refugio por parte del gobierno, de no ser así, esperarán hasta que las fronteras a Estados Unidos se abran y puedan ingresar.

EN GUATEMALA

Gerardo vivía con su familia en una ciudad cercana a la capital, pero según denuncia, su seguridad, la de su esposa e hijas peligraba. Ya lo habían amenazado varias veces, y en 2012, su hija menor había sufrido un secuestro. Lucía, la esposa de Gerardo, relató: "fue difícil porque me la arrebataron saliendo del hospital a los 3 días de nacida, sí lograron rescatarla, pero yo sentí que no la iba a recuperar, el gobierno tardó seis meses en dárnosla, porque hicieron procesos para asegurarse que yo era su mamá, en ese tiempo solo la vi una vez, pero no me pude acercar a ella".

En Guatemala vivieron tranquilamente por unos años más, Gerardo tenía el cargo de líder en un grupo de vecinos, su error fue invadir un terreno intestado en su ciudad, según lo que comenta, se asesoró legalmente, el problema es que él no era el único interesado en el lugar, "hay un hombre que lo quería para él, y ya tiene construcciones ahí, se hace pasar por dueño pero no lo es, los verdaderos ya se murieron. Cuando ingresé a los terrenos por primera vez me quisieron arrestar, la policía estaba del lado del hombre porque les daba dinero".

'UN DÍA LLEGARON Y ME AMENAZARON'

Gerardo tenía sus papeles en regla, el terreno era para su grupo de vecinos, hasta que le dijeron que se saliera o lo matarían, la intención al principio era que solo él se fuera, así que comenzó su trayecto a otro país; pero cuando se percataron de su desaparición y vieron a Lucía sola con sus hijas, las amenazaron, por lo que tomaron sus documentos y ropa para alcanzar a Gerardo. "Cuando a los ocho días me miran a mí sola, me amenazan, que si yo no lo entregaba a él entonces me iban a agarrar; solo nosotros somos la familia, por eso decidí seguirlo a él antes de que me mataran a mí o a mis hijas". Esa fue la razón por la que Gerardo y Lucía decidieron buscar la seguridad primordial, que en su ciudad dejaron de tener.

Al respecto, Sebastián Gómez, subcoordinador jurídico del área de atención y representación de datos de Casa de Migrantes Saltillo, comentó que la realidad que él ha visto al momento de tratar los procesos legales con foráneos, es totalmente diferente a la que se puede imaginar, ya que hay países con crisis económicas o políticas.

DISCRIMINACIÓN

El viaje ha sido de seis meses, tiempo en el que han sufrido frío, hambre y discriminación de algunas personas, sin embargo también ha habido gente que se ha acercado a ayudar. Según cuentan, en Piedras Negras fue el lugar donde más vivieron malos tratos de parte de la ciudadanía y policías.

A Gerardo lo detuvieron dos veces diferentes, en cada una pasó 36 horas en los separos, estando ahí tuvo la oportunidad de preguntar la razón por la cual estaba detenido, "es una forma para desesperar a la gente ahí, al preguntarles el por qué me encarcelaban, me dijeron que era porque ellos dependían de la gente del otro lado".

Ahora buscan la permanencia en el país y asentarse, de no ser así estarán en el país hasta que las fronteras con Estados Unidos se abran para brincar y buscar una mejor oportunidad de vida, "estamos pensando en quedarnos, porque regresar a Guatemala no, ahora sí que queramos o no, nos tenemos que quedar aquí, en nombre de Dios que esa gente no nos encuentre´ ". aseguró Lucía.