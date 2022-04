Familia de Torreón denuncia dilación en caso de violación

Una familia de Torreón denunció dilación en una demanda penal presentada por una presunta violación en contra de una menor de 14 años de edad.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 17 de febrero del presente año y a más de dos meses de lo sucedido, no se ha cumplimentado la orden de aprehensión al probable responsable, identificado como Víctor Manuel "N" y que hasta mediados de marzo de este 2022 se desempeñaba como agente de Tránsito y Vialidad Municipal.

Javier, el padre de la víctima hizo público el caso y dijo que "me cansé de llevar con discreción este caso, tal como me lo pidió la Fiscalía. Más de dos meses y no se ha hecho nada".

El señor asegura que el abogado del supuesto agresor y la esposa del mismo, lo contactaron para ofrecerle dinero a fin de reparar el daño, lo cual no aceptó. Además de que Agentes Investigadores le solicitaron una cantidad de mil pesos para rastrear el teléfono celular por medio del GPS.

La víctima del presunto abuso tiene 14 años y presenta además retraso mental

También señaló que una vez que se giró la orden de aprehensión, en una ocasión se localizó a la persona y llegó la Policía, pero no lo detuvieron por lo que éste pudo entrar a un domicilio.

Dijo que en el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres de Torreón recibió un trato "déspota" el mismo jueves 17 de febrero alrededor de las 7 de la noche, cuando acudieron a denunciar lo sucedido. Les dijeron que ya era muy tarde y que acudieran al siguiente día.

Al siguiente día fueron al Ministerio Público, ubicado en la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) región Laguna, donde finalmente se hizo el levantamiento de los hechos.

"Si no hace ningún tipo de presión esto no avanza, el Ministerio Público me indica que por la carga de trabajo no pueden atender tantos casos, es lo que me comentan como pretexto".

En lo que respecta al protocolo de atención integral a la víctima, Javier dijo que su hija ya ha recibido algunas sesiones por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como por parte de una persona que labora en el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres y que por cuenta propia se ofreció a ayudarles, pues en este lugar siempre les dicen que tienen mucha carga de trabajo. Sin embargo, está inconforme pues la afectada no ha recibido atención integral.

"Los derechos que dicen que tienen las mujeres pues solo es publicidad, no es cierto que le dan seguimiento a los casos".

La Fiscalía General de Coahuila confirmó ayer que Victor Manuel cuenta con una orden de aprehensión y que se han realizado varias pesquisas sobre la posible ubicación. No obstante se encuentra declarado como evadido de la acción de la justicia.

Cabe hacer mención que el padre de la menor en su desesperación, hizo algunos actos por iniciativa propia, que lo llevaron a divulgar información con una base de taxis y se especula que derivado de ello, el probable responsable tomó conocimiento de que está siendo buscado y se fue de la ciudad.

El fiscal del Estado, Gerardo Márquez Guevara, atendió a la familia de la víctima y sigue en curso la investigación.