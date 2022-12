Familia de Pelé niega que su muerte sea inminente

Dos hijas y uno de los nietos del astro brasileño Pelé indicaron que el tres veces campeón de la Copa Mundial ha estado hospitalizado desde el martes por tratamiento de una infección respiratoria agravada por el COVID-19. Agregaron que el exfutbolista de 82 años no está en inminente riesgo de muerte.

Kely y Flavia Nascimento, así como Arthur Arantes do Nascimento dijeron en una entrevista que salió al aire el domingo en la noche que esperan que Pelé, que se está sometiendo a quimioterapia por cáncer, deje el hospital Albert Einstein en São Paulo y se recupere completamente de la infección respiratoria. Ni su familia, ni el personal del hospital tienen predicciones al respecto.

El sábado el hospital indicó que Pelé está respondiendo bien al tratamiento por la infección y su salud no ha empeorado en las últimas 24 horas. El nosocomio no publicó ningún comunicado sobre la salud del exfutbolista el domingo.

“Está enfermo, es muy viejo. Pero en este momento, está ahí debido a la infección pulmonar. Una vez que se sienta mejor, regresará a casa”, aseguró Kely Nascimento a TV Globo. Kely vive en los Estados Unidos y habló en video.

“No está diciendo adios en el hospital en este momento”, agregó.

A Edson Arantes do Nascimento, que es conocido en todo el mundo como Pelé, le removieron un tumor en el colon en septiembre 2021, pero ninguno de sus familiares o el hospital han dicho si se ha propagado.

Flavia Nascimento comentó en la entrevista que su padre aún no ha entrado en remisión del cáncer de colon, pero está regulando sus medicamentos con los doctores para seguir peleando.

“Es injusto que la gente diga que está al final de su vida, en cuidados paliativos. Chicos, eso no es cierto. Créanos", suplicó. “No está en cuidados intensivos, está en una habitación normal. No está en riesgo, está en tratamiento”.

El diario Folha de S. Paulo reportó el sábado que la quimioterapia de Pelé no estaba funcionando y que los doctores decidieron ponerlo en cuidados paliativos. The Associated Press no pudo confirmar esa información.

Arthur Arantes do Nascimento aseguró que ha estado debatiendo sobre los encuentros del Mundial con Pelé por teléfono, que demuestra que está completamente consciente en el hospital.

También dijo que le han conmovido a su abuelo los tributos que han llegado de todo el mundo en los últimos días. Desde el sábado, cientos de aficionados del club Santos acudieron a una vigilia, rezaron e hicieron un tributo.

“Veo a la gente diciendo: ‘descanse en paz’ (a Pelé). Un día sucederá, pero no es hoy”, agregó Arthur. “Va a estar bien, es cuestión de tiempo. Verá a Brasil levantar el sexto título”.

Pelé ayudó a Brasil a ganar los Mundiales de 1958, 1962 y 1970, sigue siendo el máximo anotador de la selección con 77 tantos en 92 encuentros