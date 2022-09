Falta de atención en SAT desmotiva incorporación a la formalidad

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Torreón mantiene la atención insuficiente a los contribuyentes, pues no se han logrado regularizar las citas pese a que van dos años ya de pospandemia por COVID-19.

“Seguimos con la problemática de que no tenemos citas, se solicita y nos vamos a fila virtual, nos podemos tardar un día o nos podemos tardar más de un mes, esto frena la economía, frena el desarrollo, desincentiva que la gente se pueda incorporar a la formalidad, por eso muchas personas optan por irse a la informalidad”, señaló Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Torreón.

Indicó que desde el 2020 hubo una baja considerable en los servicios y atenciones que brinda esta oficina en la región lagunera, con motivo de la contingencia sanitaria, pero hoy todo el sector productivo se ha reactivado y es fecha que el servicio aún no se puede normalizar en la Secretaría de Hacienda.

“El SAT ha seguido trabajando como puede, no nos atienden porque no hay personal, no tienen presupuesto, todas las dependencias federales se quedaron sin dinero y pareciera que todo el presupuesto se destina a una sola persona”, opinó.

Consideró que el 2022 arrancó con muy buenas expectativas pese al escenario de inflación y de las olas de COVID-19, no obstante, el comercio en Torreón se ha mantenido en crecimiento constante.

“Traemos muy buen ritmo y esperamos terminar el 2022 con un 30 por ciento arriba de lo que fue el 2019, ya comparándonos con años normales, tenemos muy buen ánimo, vamos creciendo bien, para las fiestas de este 16 de septiembre, las Fiestas Patrias, esperamos muy buena venta”, comentó.

Señaló que posteriormente siguen las celebraciones que mantienen arriba las ventas en el comercio, sigue el Día de Muertos, luego el Buen Fin del 18 al 21 de noviembre, después las fiestas decembrinas.

“Yo creo que cerramos el año de muy buena forma”, expresó.