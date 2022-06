Fallas eléctricas impactan a usuarios en Torreón

Las suspensiones súbitas del suministro eléctrico siguen presentándose en diversos sectores de Torreón, esto pese a que las autoridades municipales y hasta estatales han llamado de forma reiterada a una solución técnica de parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), toda vez que no solamente se generan afectaciones patrimoniales en el plano doméstico, sino en el sector de los servicios, la industria, así como en la operatividad del gobierno como tal.

Desde el pasado fin de semana, habitantes de colonias del Sur, Oriente y Centro de Torreón, principalmente, han estado reportando fallas en el suministro de energía que reciben de parte de la CFE, en la mayoría de los casos se trata de "apagones" que tienen una duración de entre 2 y 10 minutos, aunque a El Siglo de Torreón han llegado reportes de afectaciones que incluso se prolongan hasta por más de una hora, o bien, que tienen una alta frecuencia en lapsos determinados del día.

Esta situación genera no solamente molestias entre la población, sino afectaciones específicas en aparatos electrodomésticos, fallas en computadoras, refrigeradores, videojuegos, televisores y demás; en negocios la afectación en refrigeradores impacta directamente en la capacidad de almacenar de forma segura los alimentos, así como en temas como la ventilación y la iluminación, entre otros.

Dentro del plano industrial, la afectación es de tal gravedad que se retrasan factores como las metas de producción diaria, o bien, con daños directos en maquinaria de alto costo.

MÁS APAGONES

Ayer martes, el propio alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, precisó que por quinta "ocasión consecutiva" se registraron durante el lunes diversos apagones, mismos que dejaron afectaciones en las diversas áreas del Ayuntamiento, especialmente en Simas Torreón, oficina que reportó la suspensión de servicio de al menos 30 bombas de abasto de agua.

Lo anterior afectó nuevamente el servicio de entrega de agua en diversos sectores, lo que se vuelve especialmente grave considerando la alta demanda que se tiene y en colonias con desabasto histórico.

Cepeda además hizo referencia a los acercamientos y diálogo que han tenido con directivos de la CFE, ante quienes han expuesto la problemática general que se deriva de los apagones frecuentes, en ese sentido destacó la disponibilidad a recibir los señalamientos, pero llamó a que se ejecuten las soluciones correspondientes cuanto antes.

"Tenemos muy buen acercamiento, muy buena relación, ahorita ya no queda otra más que ver los resultados, que arreglen lo que tengan que arreglar para que Torreón ya no sufra de los apagones, te digo, la verdad es que no es un tema de buena relación o de falta de comunicación, al contrario, hay muy buena comunicación pero ahorita lo que necesitamos es que a la brevedad (solucionen)... Ayer (lunes) se nos cayeron más de 33 bombas, por quinta ocasión consecutiva, entonces sí hacemos un llamado a que nos ayuden".

Piden solución inmediata

Persisten daños por suspensiones eléctricas en Torreón.

* En las últimas semanas se han registrado más apagones que han afectado a ciudadanía, iniciativa privada y gobierno en general.

* El lunes más de 30 bombas del Simas Torreón fueron afectadas por esas fallas.

* El alcalde Román Alberto Cepeda llamó a la CFE a que se brinde una solución técnica cuanto antes.