Falla atención del 911 en Torreón

Diversas quejas ha generado el servicio de atención de emergencias 911 en la ciudad de Torreón, hecho que deriva en un mayor tiempo de respuesta de parte de las corporaciones de seguridad, especialmente de la Policía Municipal.

El Siglo de Torreón tuvo contacto con comerciantes de sectores como el Sur y Oriente de la ciudad, quienes en este arranque de 2022 han sido objeto de algunas situaciones de riesgo y que han ameritado llamadas al sistema telefónico 911, sin embargo afirmaron que en gran parte de los casos el tiempo de atención es prolongado, al igual que la toma de datos y por ende el envío de patrullas de la Policía de Torreón pierde sentido al retrasarse.

“Pasó un detalle en la otra calle, andaban dos ‘chavos’ en motocicleta dando vueltas casi cuando íbamos a cerrar, el año pasado así le quitaron el dinero a uno de mis trabajadores y por eso ayer le hablamos al 911, para que mandaran una patrulla, pero es una desesperación muy grande porque se tardan en contestarte, volvimos a marcar dos veces hasta que ya nos atendieron y de aquí a que les das referencia de todo lo que pasa pues, fácil estuvimos esperando unos 25 minutos, media hora, imagínese que nos sacan la pistola o el cuchillo… Lo que hicimos fue esperar a que se fueran, con el miedo y todo pero así es, se tardan mucho”, señala ‘José Manuel’, comerciante de Rincón La Merced y quien pidió mantener el anonimato por temas de seguridad.

Un caso similar lo vivió Francisco Martínez, joven trabajador de un puesto de alimentos de la avenida Universidad, en Sol de Oriente, relató a El Siglo de Torreón que el lunes pasado por la madrugada una vivienda deshabitada estaba siendo robada, pero que pese a los intentos por llamar a la Policía de Torreón vía 911 fueron infructuosos debido a la tardanza en la atención general.

“Escuchamos los ruidos porque ya estábamos cerrando, nos asomamos y estaba en la barda una persona, ya han robado ahí porque no hay gente… Yo hablé dos veces y no me atendieron, se supone que es rápido y ni contestan”, lamentó el empleado.

En redes sociales también se acumulan quejas por las fallas en el servicio de la misma línea 911, solamente durante este 19 de febrero El Siglo de Torreón tomó conocimiento de al menos dos casos diferentes en los que ciudadanos de Torreón intentaron sin éxito solicitar presencia de patrullas de la Policía Municipal, en ambos casos se destaca como factor común la tardanza en la admisión de llamadas, así como el mismo tiempo de respuesta de la corporación.

Por su parte el jefe de la Policía Municipal, César Perales, declaró recientemente que en este inicio de año se contaban con “tiempos de respuesta” de entre 5 y 7 minutos, lo que se traducía en eficiencia en la atención a emergencias de parte de la corporación a su cargo.

Cabe recordar además que la operación del 911 depende de la Secretaría de Seguridad en Coahuila, aunque con enlace ya con las corporaciones de la región mediante el C4 de la Laguna.