Facultan a funcionarios a contratar créditos

En medio de un debate, el Cabildo de Gómez Palacio aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, en el que se autoriza que funcionarios legalmente facultados en términos de la ley gestionen y contraten con cualquier persona física o moral de nacionalidad mexicana, incluyendo instituciones, un crédito. Además, aprobó por mayoría la revocación de dos acuerdos de Cabildo de la pasada Administración Municipal.

La controversia se generó debido a que en el documento no se especificaron las condiciones en las que se podría adquirir el crédito, por lo que fue necesario agregar que en caso de que se contrate, se sometería previamente a Cabildo, las condiciones en las cuales se estaría contratando.

Además, fue el síndico Jaime Aguilera, en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, el que detalló las condiciones de dicha solicitud de crédito.

"Comentarles, no es un cheque en blanco, sino que fue una invitación que se hizo por parte del Congreso del Estado para dejar abierta esa línea de crédito en el caso de que sea necesario utilizarse, puede que sea necesario, puede que no. (Es) Hasta el tope de los 37.5 millones de pesos, hasta ahorita la verdad es que las finanzas dan para que no sea necesario utilizarse, exclusivamente el permiso de la misma", explicó.

Además, aclaró que se trata de un tema exclusivo del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social (Fais), mismo que se traduciría en obra pública, "no es para ningún otro tipo de uso. Para conocimiento de quien no lo tenga y en ese sentido, pedirles que el uso de la información, seamos certeros con esta parte", pidió el síndico.

REVOCAN ACUERDOS

En sesión, también se aprobó por mayoría la revocación de un par de acuerdos autorizados por el anterior Ayuntamiento, tras ser revisados por la dirección de Obras Públicas y Urbanismo y dictaminados por la comisión correspondiente.

En una detallada exposición, se explicó que el análisis documental concluyó que dichos acuerdos resultaron no estar apegados al procedimiento legal en lo que toca a la desincorporación de áreas municipales y vialidades, fusión y cambio de uso de suelo, proceso que pretendía convertir un desarrollo habitacional en un predio para lotes de uso industrial.

Otro asunto, en el orden del día fue la presentación y aprobación unánime del Plan de Desarrollo Municipal de Gómez Palacio para el periodo 2022-2025, el cual traza los programas y acciones a poner en práctica por parte del gobierno de la presidenta Leticia Herrera, en línea con la Dirección Estatal de Planeación.

Plan que, atiende adicionalmente a la visión del Plan de Desarrollo 2030, pero sobre todo se apega a la experiencia y visión de la alcaldesa, según expuso el titular de Planeación, Lerins Varela Castro.