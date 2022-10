Extranjero pide ayuda para recuperar su mochila extraviada en taxi por aplicación en Querétaro

Younghan es un extranjero que reside en Querétaro; en los últimos días, lanzó un mensaje para localizar la mochila que olvidó a bordo de un Uber.

De acuerdo a una publicación en redes sociales, el pasado domingo, el joven tomó un vehículo para dirigirse desde Zibatá hasta el residencial Cantabria, en la capital de Querétaro. Sin embargo, olvidó una mochila negra en la que llevaba una computadora, su pasaporte, entre otras pertenencias.

"Después de 10 minutos que bajé del Uber, lo reporté y esperé un mensaje o llamada de conductor, pero lamentablemente no llegó hasta el día siguiente al medio día; me llegó un mensaje de Uber que el socio conductor había asegurado que no encontró nada", publicó.

Para localizar los objetos extraviados, solicitó el apoyo de las redes sociales; incluso, ha ofrecido una recompensa por las pertenencias.

Su mensaje ha sido compartido cerca de 7 mil veces en redes sociales; el caso ya fue denunciado en la Fiscalía, ya obtuvo respuesta del operador de Uber, pero nadie tiene noticias de la mochila.

En Facebook, Younghan agradece el apoyo de los internautas, quienes han ofrecido algunos consejos y han aplaudido su ánimo para recuperar los objetos olvidados.