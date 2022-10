Extrabajadora, en prisión preventiva

La fiscal del Estado, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, informó que sigue en curso la investigación iniciada por la extrabajadora de la Secretaría de Finanzas que fue detenida por presunto robo de más de 1.5 millones de pesos.

Asimismo, informó que no se han registrado nuevos amparos. "Tenemos nada más el del subsecretario de Egresos y hasta ahorita no tenemos, de algunos familiares de él, pero hasta ahorita no tenemos de otros exfuncionarios", dijo.

Comentó que sigue saliendo información de la que pudiera fincarse responsabilidad, no solo a funcionarios de la Secretaría de Finanzas sino de otras instancias vinculadas.

No obstante, mencionó que la mayoría de los casos le va a tocar a la Fiscalía Anticorrupción por la naturaleza de los casos.

Detalló que este caso en específico lo está abordando la Fiscalía ya que era un robo de empleado porque la persona no tenía la administración de ese recurso y quienes le pidieron la entrega del dinero ya no eran servidores públicos, "por eso la calificación, el resto de los delitos le toca a la Fiscalía Anticorrupción", complementó en entrevista.

Y dijo que la mujer señalada está vinculada a proceso, "se encuentra en prisión preventiva y estamos en la etapa de investigación complementaria, cuatro meses se dieron de investigación complementaria", agregó.

Asimismo, la Fiscal del Estado informó que se giraron dos nuevas órdenes de aprehensión contra exfuncionarios de la pasada Administración, por lo que las investigaciones continúan.