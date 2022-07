Extorsiones del crimen organizado también encarecen alimentos: Canaco Torreón

El acuerdo contra la inflación y carestía del Gobierno federal no ha logrado contener los incrementos constantes en los productos de la canasta básica, a lo que se suman extorsiones del crimen organizado en algunas regiones, lo que ha incidido en el encarecimiento de diversos alimentos.

Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), consideró que los anuncios del Gobierno federal no han tenido buenos resultados, pues "una cosa es desearlo y decirlo, y otra es el verdadero trabajo para llevarlo a cabo". Indicó que este es el punto donde no logra hacer conexión el anuncio con la realidad, pues no se ha llevado a la práctica.

"Cada vez se señalan más lugares en la República donde, para que lleguen a nuestros establecimientos los productos y servicios a nuestros establecimientos, muchos de ellos de la canasta básica, se tiene la necesidad de pagar un derecho de piso o una extorsión al crimen organizado, para poder sacar el aguacate, el limón, las cosechas de los campos, esos costos adicionales no los paga el productor, los paga el consumidor final, y eso abona aún más al efecto inflacionario y a que nosotros, dentro de la sociedad, estemos sufriendo el embate de esta inflación, que no vemos que tenga un fin o una pausa, que baje su proceso de crecimiento", expresó.

Señaló que diariamente se observa en diversas regiones del país que la delincuencia se ha salido de control, sin que el Gobierno federal realice lo conducente para volver a "serenar" al país y que regrese el Estado de Derecho.

Indicó que los comercios de Torreón consumen lo necesario y los clientes batallan para adquirir los productos, pues se compra más caro por parte de los negocios y se consume menos de parte de la ciudadanía.

"La gente compra menos, pero sigue comprando, lo que ha dejado es los productos grandes o duraderos, el primer impacto se ha visto ahí", comentó.