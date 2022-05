Expresan molestia por no poder usar la alberca de la Deportiva de Torreón desde hace meses

Usuarios del Centro Acuático de la Unidad Deportiva Torreón, acudieron ayer a la redacción de El Siglo de Torreón para expresar su incertidumbre en cuanto a la fecha para poder utilizar la alberca olímpica situada en esas instalaciones, una de las mayores infraestructuras deportivas con las que cuenta la ciudad, para su uso público.

Cerrada desde invierno

Laguneros y laguneras que hacen uso de la alberca de 50 metros de manera regular, manifestaron su descontento al no tener opciones de utilizarla desde aproximadamente el pasado mes de octubre del año anterior, pues entre fallas de los filtros y las calderas, la alberca está en desuso. "La alberca está en pésimas condiciones, casi seca. Según nos han dicho, se necesitan cambiar las tuberías, las calderas. Nos han dicho que el Gobierno del Estado iba a cooperar con eso, pero hasta ahorita, no se ha visto que estén trabajando en nada", informaron los usuarios.

Ante la imposibilidad de utilizar la alberca olímpica, las clases y los entrenamientos por equipos se realizan en la fosa de clavados, ubicada en el mismo Centro Acuático, pero la profundidad y la extensión de la fosa, no son de utilidad para las prácticas de nadadores que se preparan rumbo a diversas competencias regionales y nacionales. Además, los nadadores expresaron el peligro que implica nadar en una fosa, para los niños que apenas inician el aprendizaje de los distintos estilos de natación.

Expresaron los usuarios que su principal preocupación en torno a la alberca olímpica, es saber cuándo estará lista para utilizarla de manera habitual, ya que han establecido comunicación con personal de la Unidad Deportiva Torreón, pero no les han dado una fecha específica para ello. "Por mucho, es la mejor alberca de Torreón, nos preocupa que no la puede usar la gente ni nuestros deportistas que van a representar a la ciudad en competencias, muchas personas nos quedamos sin poder nadar y no vemos para cuándo se pueda resolver esa situación", dijeron preocupados.

Responde UDT

Con el objetivo de conocer otra versión, El Siglo de Torreón estableció comunicación con Alicia Guerrero Garibay, presidenta del Patronato Administrador de la Unidad Deportiva Torreón, quien afirmó estar al tanto de la situación y aseguró que ya están en búsqueda de resolverla. "Recibimos la alberca en una situación precaria, de parte del anterior Patronato. Más allá de que las calderas están dañadas, los filtros no son funcionales, hace mucho que no se da mantenimiento a la alberca y usarla representa un riesgo a la salud, por eso se encuentra cerrada al público", afirmó.

"Ya hemos solicitado presupuestos a empresas dedicadas al mantenimiento de albercas, vamos a definir tres opciones y la próxima semana se las estaremos presentando al alcalde Román Alberto Cepeda, de quien tenemos todo el apoyo. Él y su equipo decidirán cuál opción vamos a contratar y estimamos que comiencen los trabajos este mismo mes, para tener una duración aproximada de mes y medio, con lo que se abrirá nuevamente", sentenció.