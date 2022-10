Exponen proceso de militarización en México

El senador Clemente Castañeda, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, se reunió con estudiantes y académicos, de la Universidad de Chicago para hablar sobre la militarización de la estrategia nacional de seguridad pública del Gobierno de México.

"¿Qué es lo que está ocurriendo hoy México? Hay una expansión sistemática del poder económico, administrativo y político de las Fuerzas Armadas que trasciende sus funciones constitucionales, que se amplía en la seguridad pública y que abarcar otros ámbitos de la vida pública que deberían estar en manos de los civiles", expresó el senador jalisciense.

El Gobierno Federal, continuó ante una audiencia principalmente de mexicanos, se han duplicado las tareas, atribuciones y obligaciones de las Fuerzas Armadas en lo que va de la administración; hoy tienen funciones dentro de la estrategia de seguridad pública, también construyen aeropuertos y los administra, reparten medicinas, libros de texto gratuitos, están a cargo de puertos, combaten el sargazo y también acompañarán a los aficionados a la Copa Mundial de Fútbol 2022 en Qatar.

Dijo que de las 127 funciones civiles transferidas a las Fuerzas Armadas desde 2007, 70 fueron otorgadas por el gobierno actual.

"Se está generando es un desequilibrio muy peligroso entre el poder civil y el poder militar. Al contrario, lo que tenemos es un fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en todos sus términos, políticos, económicos y administrativos que pueden poner en riesgo la vida democrática del país".

La estrategia de seguridad pública implementada por el Gobierno de México, triplicó la presencia militar, pasando de 52 mil militares desplegados a finales del 2012 pasado, a casi 150 mil durante la presente administración. Y se triplicaron los homicidios, pasando de un promedio anual de 10 mil en 2006 a 36 mil en 2021.

El sexenio pasado terminó con un saldo de 156 mil homicidios y a todavía dos años de concluir esta administración, ya se registran 130 mil asesinatos.

El Grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, ha mantenido una postura crítica y votado en contra de las reformas del Gobierno Federal para entregar el mando de la Guardia Nacional a la Sedena, así como para ampliar hasta el 2028 las labores de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública.

"La militarización no es opción; la única vía posible es el fortalecimiento de las policías, sí o sí, no hay manera de enfrentar muchos temas del crimen en general, si no es con el fortalecimiento de las policías", sostuvo el senador Clemente Castañeda.

Clemente Castañeda además fue invitado a dialogar con estudiantes de la Universidad de Nueva York y la Universidad de California.