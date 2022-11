Exponen falta de servicio médico los fines de semana

En la reciente sesión de Cabildo del municipio de San Pedro se solicitó buscar un acercamiento con las instancias de salud tanto del sector público y privado, ya que particularmente los fines de semana las familias tienen dificultades para recibir la atención requerida debido a que no hay servicio, sin contar las carencias que presentan.

"Increíblemente o inadmisible que no tengamos servicios de salud los fines de semana y no nada más del sector público, también las privadas. Me imagino que deben de contar con un permiso por parte de Presidencia, las cuales no cuentan con los mínimos requisitos", dijo el regidor del Partido Verde Ecologista, Édgar Sánchez.

Dijo que sobre todo en los lugares en donde se ofrecen los servicios particulares no hay ni enfermeras o no son doctores los que ofrecen los servicios, pero los fines de semana es imposible encontrar un lugar donde recibir la atención.

En el caso de los hospitales, ya sea ISSSTE, IMSS u Hospital General, resulta que no hay medicamento.

Reiteró que pese a que San Pedro es un municipio con más de 100 mil habitantes es increíble que nadie atienda en una emergencia en fin de semana, incluso externó que en una plática que tuvo con personal del Departamento de Bomberos, donde cuentan con una ambulancia, durante el mes pasado registraron 45 traslados por complicaciones médicas a la ciudad de Torreón.

Sugirió al alcalde David Ruiz, que aprovechando las reuniones semanales en el Subcomité de Salud que se realiza a nivel regional se exponga la situación ya que a la junta acuden representantes de las instancias ya mencionadas, pues reiteró que el llamado para que los apoyen es al gobierno federal y estatal.

El presidente municipal coincidió con la necesidad de contar con un mejor servicio sanitario, pues incluso les han enviado solicitudes tanto del ISSSTE como del IMSS para que los apoyen con intendentes y no hay problema en hacerlo, pero ese tipo de detalles demuestra las deficiencias que se tienen, pues son dependencias que cuentan con un presupuesto de operatividad.

Agregó que, mediante el DIF se han instalado dispensarios médicos, aunque reconoció que solo se cuenta con el cuadro básico de medicinas y recordó que desde el año 2012 aproximadamente se cerraron las casas de salud y se dejó de mandar médicos y enfermeras pasantes por tema de seguridad, por lo que dijo que se ha estado insistiendo para que se reactiven.