Expertos en México señalan que viruela del mono 'no debe minimizarse'

Para evitar que se registre un mayor número de contagios de la llamada viruela del mono, cuyo primer caso en México se reportó este sábado, especialistas exponen que la Secretaría de Salud (Ssa) debe identificar y aislar a los contactos con los que estuvo el primer contagiado en el país. Además, recomiendan conservar la calma y no entrar en pánico, aunque señalan que ningún virus debe minimizarse.

"No hay que preocuparse ni hacer cosas absurdas como buscar vacunas o tomar tratamientos sin sentido. Hay que mantenerse atentos a la información que brinde la comunidad científica y confiar", pide el infectólogo Francisco Moreno Sánchez, ganador del Premio Nacional de Salud 2020.

El especialista expone que confía en que la comunidad científica tendrá una respuesta oportuna como ha ocurrido con los recientes casos de hepatitis infantil que se han registrado en diversos países.

-

"Si algo bueno nos dejó la [pandemia de] COVID-19 es que hay mucha vigilancia epidemiológica y por eso se detectaron los casos de hepatitis infantil grave y ahora, este brote de la viruela del mono.

VER MÁS Alerta en Coahuila por viruela del mono

La Secretaría de Salud federal fue la que informó del caso de viruela símica en el país

"La mayor parte de los países tienen mucha vigilancia epidemiológica en este momento, así que pudo haber sido una noticia de poca importancia en otras circunstancias", refiere.

El experto señala que todavía no se ha registrado un número de casos importante como para tomar la decisión de vacunarse. Sin embargo, explica que si esta situación llegara a complicarse, existen medicamentos disponibles, así como la posibilidad de fabricar los biológicos.

"Tradicionalmente es un virus muy contagioso. Aún no sabemos si cambió de estructura o si por algún cambio de la naturaleza pudiera ser un virus más rápido en cuanto a la transmisión. Pero, insisto, por ahora la única solución es mantenernos informados y al tanto de su estudio", expone Francisco Moreno.

Asimismo, explica que lo primero que se debe hacer para poder generar una alerta es conocer la magnitud del brote de contagios y por qué se está transmitiendo el virus, criterios que, en el caso de la viruela del mono, todavía son desconocidos, debido a que no se han reportado tantos casos como para generar un patrón de comportamiento.

TAMBIÉN LEE Viruela del mono: ¿qué es y cómo se contagia?

México confirmó hoy su primer caso importado

Señala que dependiendo de cómo se comporte la viruela del mono durante las próximas semanas, se podrían tomar a consideración dos decisiones.

En primer lugar, aplicar vacunas contra la viruela tradicional o, en segundo lugar, usar un medicamento que se distribuye en Estados Unidos y podría emplearse para combatir esta enfermedad.

"No es como cuando inició la pandemia por COVID-19 porque ahí no existía tratamiento ni vacuna. Por ello no hay que generar pánico", expresa el especialista.

Por otro lado, explica que en un posible escenario catastrófico de que inicie una nueva pandemia, le consterna que el gobierno federal tome la batuta como lo hizo con el COVID-19, pues, considera, ni la forma en que el gobierno de México enfrentó la enfermedad ni la posterior aplicación de las vacunas fueron eficaces.

"Desafortunadamente, después de lo vivido estaría preocupado en caso de regresar a un escenario como el que se nos presentó [con el COVID-19].

"Somos el país número cinco en muertes por coronavirus; el número uno en muertes de trabajadores de la salud; el segundo país en orfandad y el tercero en muerte gestacional por COVID", detalla el experto.

LEE: ¿Qué países registran casos de viruela del mono?

Francisco Moreno Sánchez asegura que lo mejor que se puede hacer es alejarse de noticias alarmistas y mantener las medidas de prevención que adoptamos durante el confinamiento por COVID-19, como son lavado de manos frecuente, el uso correcto de cubrebocas, la ventilación constante de espacios, así como la desinfección de objetos.

Por su parte, el inmunólogo y Exzar de la influenza en 2009, Alejandro Macías, confía en que aunque ocurriera un incremento desmedido de contagios de viruela del mono, el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica (InDRE) tendrá la competencia para la detección oportuna y control de casos o de emergencias que pudieran surgir.

"Ninguna enfermedad que tenga el potencial de diseminarse debe minimizarse, pero no hay que causar pánico, puesto que la viruela del mono no es una enfermedad que se transmita con facilidad, ya que requiere de un contacto muy estrecho con la piel o gotas gruesas de saliva al hablar, toser o estornudar", explica.

Agrega que se sospecha que esta enfermedad se transmite a través de relaciones sexuales, por lo que recomienda evitarlas fuera de una pareja estable y, en caso de tenerlas, usar protección.

A su vez, el médico Héctor Rossete, señala que el virus que causa la viruela del mono es de menor transmisibilidad que el de COVID-19, aunque al igual que el doctor Macías, expone que no se debe minimizar. "No es nuevo y, afortunadamente hay información. Sólo hay que estar al pendiente", dice.

"Es un hecho que es menos contagioso que el COVID-19, aunque, reitero, no se debe minimizar, al contrario, se debe monitorear para ver si este virus no sufrió algún cambio importante y que pueda alarmar", indica.