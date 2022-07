Exministro de Sanidad de Reino Unido arremete contra Boris Johnson en el Parlamento

El exministro británico de Sanidad Sajid Javid dio este miércoles un devastador discurso en el Parlamento contra el primer ministro, Boris Johnson, al concluir que el problema "empieza arriba del todo y eso no va a cambiar".

En una intervención ante la Cámara de los Comunes (Baja), Javid volvió a pedir, como ya hizo ayer al presentar su dimisión, la renuncia de Johnson e instó al resto de miembros del Gobierno a actuar en conciencia.

"He concluido que el problema empieza arriba del todo, y eso no va a cambiar (...) Me temo que solo se puede pulsar la tecla de reinicio un determinado número de veces", señaló el exministro.

Para Javid, cuya dimisión se conoció casi al tiempo que la del titular de Economía, Rishi Sunak, y ha sido seguida por otros 16 miembros de menor rango del Ejecutivo, una de las cosas que los políticos pueden controlar son sus "valores y comportamientos".

"Estoy profundamente preocupado por cómo las próximas generaciones verán al Partido Conservador si seguimos con este rumbo", agregó Javid.

Según el extitular de Sanidad, que también lo fue anteriormente de Economía, es "esencial" que los conservadores actúen de acuerdo a sus ideales tradicionales de "decencia y responsabilidad personal".

"Nos corresponde a todos seguir unos estándares altos por nosotros mismos y tomar medidas cuando eso no sucede", dijo en alusión a los otros miembros del gabinete.

A las renuncias de Javid y Sunak se han unido en las últimas horas las de los secretarios de Estado de Justicia, Tesoro, Escuelas y Vivienda, sumiendo al Gobierno de Johnson en su mayor crisis desde que asumióel poder en 2019.