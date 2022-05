Exigen trato digno en Centro de Justicia para la Mujer de Gómez Palacio

Por el trato que recibieron dos personas tras haber sido víctimas de violencia, en donde fueron revictimizadas por autoridades del Centro de Justicia para la Mujer de Gómez Palacio, el Instituto Municipal de la Mujer presentará los casos ante la Comisión Nacional de Víctimas y lanzó un llamado al gobernador José Rosas Aispuro para que el lugar cuenta con personal suficiente, capacitado y sobre todo que se atienda el tema de la mujer las 24 horas del día los 7 días de la semana.

Uno de los casos es el de "Mónica", nombre ficticio que se le da para conservar el anonimato.

Ella fue víctima de una violación, hecho que se registró y se denunció el pasado viernes, motivo por el que se le solicitó acudir hasta el siguiente lunes al Centro de Justicia para continuar con su denuncia.

En la Vicefiscalía, que fue el primer lugar a donde acudió, no le ofrecieron una orden de protección y mucho menos se le informó ni sobre la Norma Oficial Mexicana 046, que habla sobre los criterios que se deben seguir tras sufrir un "maltrato sexual".

Fue hasta el lunes, que "Mónica" acudió al Centro de Justicia, en donde una ministerio público le advirtió que "no porque haya ido a decir que me violaron van a detener a la persona", dijo en su relato la joven mujer.

Después es canalizada con el psicólogo, quien le pidió relatar lo sucedido. Durante su relato, el psicólogo comenzó a hacer uso de su teléfono celular para revisar sus redes sociales.

"Y bueno es una historia no muy agradable y había partes en donde me detenía y me dice, ándale sigue, entonces no me sentí cómoda por la m anera en que actuó y le pregunto que si tengo que continuar y me dice que no, me dice, si no quieres no, y pues le dije que no... y ya me dijo, nosotros nos comunicamos contigo", y se retiró.

Tras recibir dicho trato, solicitó el apoyo del Instituto de la Mujer, en donde fue llevada al Hospital General para aplicar la NOM 046, como el practicarle una serie de exámenes para descartar cualquier enfermedad.

DENUNCIA Y LE DAN CITATORIO

El otro caso que se documentó, es el de una víctima de violencia doméstica, quien acudió al Centro de Justicia, a donde también acudió su agresor.

A cambio, "María", como llamaremos a la víctima, recibió un citatorio, tras haber sido señalada por su "agresor" por violencia psicológica. El citatorio incluso fue enviado con él.

"Tenemos que recordar que una mujer que decide acudir a una de estas instancias, está tomando una decisión de vida muy importante. El que cruce la puerta es una decisión muy importante y en gran medida la atención que reciba va a hacer que pueda ella mantenerse en esta decisión.

Hablamos mucho que las mujeres no denuncian, pero cuando te topas con esto te das cuenta de por qué pasan las cosas", comentó Sandra Sierra, titular del Instituto Municipal de la Mujer.

PERSONAL ESPECIALIZADO

Ante estos casos, la titular del Instituto exigió a las autoridades estatales: "el Centro de Justicia que tenga lo que deba de tener, personal especializado, capacitado y sensibilizado y que se complete la plantilla de personal porque realmente lo único que hicieron fue mover a los ministerios públicos de la Vicefiscalía, y porque estén en un edificio de estas características no cambia nada si no existe este modelo integral y transversal con el que se deben de tratar a las mujeres que sufren violencia".

1

DE ABRIL

abrió sus puertas el nuevo Centro de Justicia para la Mujer en Gómez Palacio.