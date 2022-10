Exigen precio piso de 20 pesos para el frijol

En el Congreso del Estado se exigió al organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) un precio piso de 20 pesos para el frijol, ya que en el caso de establecerlo en 16 pesos se perjudicaría a los campesinos del sector social.

"Los productores que se dedican a la siembra del frijol hoy vivimos una de las etapas más complicadas; vamos a tener cosechas malas a regulares con un promedio de producción de 200 a 300 kilogramos por hectárea, lo que significa que el productor perderá siete mil pesos por hectárea de frijol que ha sembrado en este año primavera-verano", puntualizó el diputado Carmen Fernández Padilla, a nombre de los productores de la región de los Llanos.

En este sentido, hizo el llamado al organismo sectorizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que se pronuncie en un precio no menor a 20 pesos, ya que de lo contrario se desplomará el precio de la leguminosa.

"Es muy importante que Segalmex marque la diferencia en la producción de frijol, ya que en estos momentos el frijol se cotiza entre los 19 y 20 pesos ", apuntó frente a los diputados locales.

Padilla Fernández señaló que la realidad que vive el sector agropecuario del estado es muy compleja, tanto por los cambios climáticos que se enfrenta el campo duranguense y los esquemas que tienen para apoyar a los campesinos del sector social.

En relación a los apoyos que tiene el Gobierno Federal, informó que cientos de productores de Guadalupe Victoria y sus alrededores, han dejado de recibir los recursos económicos que destina la Secretaría del Bienestar a través del programa que ha sustituido al Procampo. "No es posible que por errores humanos o de mala fe, no se haya cumplido a los campesinos; esto no se trata de colores o de partidos, sino de ayudar a los campesinos", aseveró.