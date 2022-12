Exigen pavimentación y salón de usos múltiples en colonias de Torreón

Habitantes de Zaragoza Sur y La Rosita se manifestaron pacíficamente en la presidencia municipal de Torreón porque señalan que se les había prometido la construcción de un salón de usos múltiples en la secundaria técnica 216 dentro del programa de Copladem de este año, así como una pavimentación en Valle La Rosita, lo que no ocurrió.

Alberto Miguel Cruz, del Movimiento Antorchista, dijo que cada año se entrega un pliego petitorio donde se solicitan algunas obras y en la reunión, en la que aseguró hubo presencia de autoridades municipales, se marcaron trabajos prioritarios, como la obra mencionada.

Indicó que en el mes de octubre se acudió en movilización para dar seguimiento a la petición y se les entregó una ficha técnica donde su obra aparecía para ejecutarse en el Consejo de Planeación de Desarrollo Municipal (Copladem) de 2022, pero el miércoles pasado les atención el director de Obras Públicas y se les informó que no hay nada.

"Nos dice que Desarrollo Social no la integró, que no está, entonces este documento por qué nos lo entregaron, por qué motivos no nos quieren hacer nuestra obra si ellos mismos la entregaron", expresó.

En términos de la pavimentación, señaló que son menos de 300 metros el tramo que solicitan, que es el acceso a otra escuela.

Los inconformes aguardaron durante varias horas en la presidencia municipal para ser atendidos, pero al no recibir respuesta se retiraron, con la consigna de regresar nuevamente hasta que se les ofrezca un compromiso serio.

Cruz dijo que han solicitado la donación del Municipio a la Secretaría de Educación Pública de tres terrenos para la construcción de tres escuelas, una secundaria y un preescolar en San Agustín, así como un terreno en Real del Sol, que sería una primaria.

"Llevamos más de un año, pero estas cosas no son de dinero, son cuestiones de voluntad", comentó.

Por otra parte, ayer nuevamente se manifestaron los vecinos del sector en bulevar Laguna Sur, por segundo día consecutivo, porque demandan mejora de los servicios.

"Es un problema de años, preocupante, cada rato se nos taponea el drenaje, hemos tenido infinidad de pláticas con Simas y no nos han querido hacer la obra que se requiere, el drenaje se regresa a las casas, es muy peligroso para la población", expuso.